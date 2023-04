Eksplozja autobusu z pasażerami w Ostródzie [ZDJĘCIA]

— W Ostródzie doszło do eksplozji autobusu z pasażerami. Są zabici i ranni. Udzielana jest im pomoc. Policjanci wyjaśniają co się stało — informowali na swoim profilu społecznościowym policjanci z Olsztyna. — Na miejsce zdarzenia weszli policjanci (i robot) do zadań specjalnych. Następnie na miejsce eksplozji weszli kryminalni, prokuratorzy oraz specjaliści z laboratorium kryminalistycznego. Teren został sprawdzony i przeskanowany

Na szczęście mowa tylko o ćwiczeniach "Wolf-Ram-23". Ich ostatni etap odbył się w środę (19 kwietnia) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w ciągu drogi S7 i w Ostródzie. Funkcjonariusze musieli zmierzyć się przygotowanym scenariszem.

Odbywające się w całej Polsce ćwiczeni kontrterrorystycznych pod kryptonimem "Wolf-Ram-23" organizowane są przez Komendę Główną Policji przy współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (FBI). Jak podkreślał szef MSWiA Mariusz Kamiński, "Wolf-Ram-23" to największe ćwiczenia w historii polskiej policji i pierwsze ćwiczenia na terenie Europy, gdzie odnotowano tak liczny udział funkcjonariuszy FBI.

W ćwiczeniach wzięło udział blisko 2,6 tys. funkcjonariuszy policji m.in. z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Centralnego Biura Śledczego Policji, a także Komendy Stołecznej Policji. W działania zaangażowano również Komendę Główną Straży Granicznej, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, ratowników medycznych, funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 20 funkcjonariuszy Federalnego Biura Śledczego.

Scenariusze działań odnosiły się do możliwości ataku terrorystycznego; ich celem jest doskonalenie umiejętności służb i ich reakcji na potencjalne wystąpienia sytuacji kryzysowej, m.in. ataku terrorystycznego związanego z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, mediacyjnym czy nawet nuklearnym.