Stomil Olsztyn rusza posprzątać zielone tereny w stolicy Warmii i Mazur z okazji Dnia Ziemi

Nadrzędną zasadą dobrego sportowca jest to, że dba o swoje ciało, sprzęt i otoczenie wokół. Dlatego kilka dni przed Dniem Ziemi, w czwartek (20 kwietnia) Stomil Olsztyn wraz z zainteresowanymi spotyka się przed stadionem przy al. Piłsudskiego i wspólnie rusza posprzątać sportowe tereny Olsztyna.

W czwartek (20 kwietnia) Stomil Olsztyn zaprasza wraz na wspólne sprzątanie z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi.

— Na co dzień lubimy grać na zielonej murawie, więc pragniemy również by w okolicy było czysto i zielono, a mieszkańcy Olsztyna mieli przyjemność korzystania z terenów rekreacyjnych. Chcemy też uczyć najmłodszych troski o środowisko i odpowiedzialności za planetę, także w wymiarze lokalnym. Dlatego razem z zawodnikami pierwszej drużyny, członkami zarządu oraz adeptami piłki nożnej z naszej kuźni talentów oraz ich trenerami ruszymy wspólnie w teren. Każdy może do nas dołączyć! — napisał na oficjalnej stronie Stomilu rzecznik prasowy drużyny Bartosz Kucharski.

Akcja rozpocznie się o godzinie 16:30 przed stadionem Stomilu przy al. Piłsudskiego.Na miejscu wszyscy zainteresowani podzielą się na drużyny, którym zostaną rozdane niezbędne akcesoria.

Sprzątanie rozpocznie się wokół obiektu i przeniesie się w stronę Parku Kusocińskiego. Stomil zaprasza kibiców wraz z całymi rodzinami. W planie przygotowano animacje dla dzieci, konkurs z nagrodami, wspólny piknik z grillem oraz sadzenie łąki kwietnej w donicach otaczających stadion.

To będzie doskonała okazja, by wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu, porozmawiać z zawodnikami oraz dołożyć swoją cegiełkę do ochrony środowiska i ekologicznej edukacji.



źródło: stomilolsztyn.com