Papież do Polaków: niech męczeństwo świętego Wojciecha wyjednuje wam u Boga odwagę w wierze

Papież Franciszek, zwracając się do Polaków podczas środowej audiencji generalnej, wyraził pragnienie, aby męczeństwo świętego Wojciecha, patrona Polski, wyjednało w narodzie odwagę w wierze.

W słowie do Polaków w czasie spotkania w Watykanie papież powiedział, nawiązując do tematu wygłoszonej katechezy: "Mówiliśmy dzisiaj o męczennikach. Wśród nich jest także święty Wojciech, biskup, patron Polski, którego uroczystość będziecie obchodzili za kilka dni".

"Jego męczeństwo stało się świadectwem dla Kościoła w Polsce. Niech wyjednuje wam u Boga odwagę w wierze"- dodał.

W katechezie Franciszek wskazywał, że Sobór Watykański II przypomina, iż „męczeństwo, przez które uczeń upodabnia się do Mistrza, przyjmującego z własnej woli śmierć dla zbawienia świata, i naśladuje go w przelaniu krwi, Kościół uważa za cenny dar i najwyższą próbę miłości”.

Papież dodał, że chociaż tylko nieliczni są wezwani do męczeństwa, to „wszyscy powinni być gotowi do wyznawania Chrystusa wobec ludzi i iść za nim drogą krzyża wśród prześladowań”.

Franciszek zachęcił do modlitwy o niestrudzone dawanie świadectwa Ewangelii, także w czasach ucisku. "Niech wszyscy święci męczennicy i męczennice będą ziarnami pokoju i pojednania między narodami, aby świat stał się bardziej ludzki i braterski" - podkreślił.

Zaznaczył, że obecnie jest więcej męczenników niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. "Dziś trwają prześladowania chrześcijan na świecie, jest tylu męczenników"- mówił.

Jako ziemię męczenników i prześladowań wymienił Jemen.

Papież powiedział także: "Trwajmy w bliskości i modlitwie za drogą i udręczoną Ukrainę, która dalej doświadcza straszliwych cierpień". (PAP)

