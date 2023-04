Sprzedawali przedmioty, których nigdy nie mieli. Wpadli w ręce olsztyńskiej policji

24-letniemu mieszkańcowi Olsztyna, 28-letniemu mieszkańcowi powiatu olsztyńskiego i 35-letniemu mieszkańcowi Olsztyna zostały przedstawione zarzuty oszustwa, do których się przyznali. Mężczyźni działając wspólnie i w porozumieniu mieli umieszczać fałszywe ogłoszenia sprzedaży elektroniki, elektronarzędzi, telefonów komórkowych, sprzętu RTV i AGD na jednym z portali sprzedażowych. Po wpłaceniu przez osoby pokrzywdzone przelewu za zakup przedmiotu z ogłoszenia na jedno z kont bankowych, mężczyźni informowali się wzajemnie o wpłacie, a następnie któryś z nich miał wypłacać pieniądze z bankomatu na terenie Olsztyna, potwierdzając transakcję kodem blik. Zyskiem dzielili się między sobą.

Przestępczy proceder rozpoczął się w październiku 2022 roku, kiedy to 24-latek miał umieszczać na jednym z serwisów internetowych ogłoszenia dotyczące sprzedaży telefonu i konsoli do gier. Pokrzywdzone w tej sprawie zostały dwie osoby, a łączna suma strat to ponad 2 tysiące złotych. Mężczyźnie zostały w tej sprawie przedstawione 2 zarzuty oszustwa, do których się przyznał. To jednak nie sprawiło, że 24-latek zaprzestał swoich działań.

W grudniu 2022 roku miał działać już wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Pod koniec marca 2023 roku zostały mu przedstawione 3 zarzuty oszustwa. W tej sprawie pokrzywdzone zostały 3 osoby, a łączna suma strat to 370 złotych. 4 zarzuty oszustwa, do którego miało dochodzić w krótkich odstępach czasu, w tej sprawie zostały przedstawione też 28-letniemu mieszkańcowi powiatu olsztyńskiego, który od stycznia do marca 2023 roku oszukał prawie 50 osób na łączną sumę ponad 10 tysięcy złotych. Zarzut oszustwa został przedstawiony również 35-latkowi, który był zamieszany w przestępczy proceder. W lutym 2023 roku miał oszukać 24 osoby na łączną sumę strat ponad 3 tysięcy złotych. Ponadto mężczyzna będzie odpowiadał w charakterze tzw. recydywy. Mężczyźni działali wspólnie i w porozumieniu. Wobec mężczyzn zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.