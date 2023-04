Radni Olsztyna posprzątali Lasek Pieczewski. Ilość śmieci przeraża

Lasy to bez wątpienia jeden z największych atutów Olsztyna. Jednym z bardziej malowniczych i bliskich mieszkańcom jest właśnie Lasek Pieczewski, do którego mieszkańcy południowych osiedli Olsztyna często wybierają się na spacery

Jako, że wiosna to czas, w którym przyroda budzi się do życia a mieszkańcy Olsztyna ruszają na spacery do lasów. Mimo tego, że stolica Warmii dysponuje bardzo zasobnym "arsenałem" lasów do wyboru, to najczęściej spacerujemy tam, gdzie mamy najzwyczajniej w świecie najbliżej. W taki sposób całe tłumy spacerowiczów ruszają wiosną do Lasku Pieczewskiego, który jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie największych osiedli Olsztyna.

Za zwiększonym ruchem pieszych niestety idzie również zwiększona liczba śmieci, które trafiają wprost do poszycia leśnego i są śmiertelnie niebezpieczne dla tamtejszej flory i fauny.

Choć wiele osób z ochotą korzysta z naturalnego środowiska, nie wszyscy potrafią zadbać o porządek. To szczególnie widoczne teraz, gdy częściej spędzamy czas np. na spacerach po lesie i zauważamy śmieci, jakie pozostały w tych zielonych zakątkach.

Nie brakuje jednak oddolnych inicjatyw, by zadbać o przyrodę i przyszłości spędzać czas w miłych okolicznościach.

W minioną sobotę (15 kwietnia) olsztyński radni z KO wspierani m.in przez lokalnych działaczy PO czy posłów na Sejm RP ruszyli posprzątać Lasek Pieczewski.

Szybko okazało się, że oprócz "standardowych" śmieci takich jak butelki czy papierki po słodyczach radni znaleźli m.in opony... czy taboret. Na szczęście po kilku godzinach intensywnej pracy Lasek Pieczewski znowu odzyskał swój blask.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza akcja sprzątania Olsztyna po zimie. Pod koniec marca Fundacja Edukacji Leśnej Drzewice zaprosiła olsztynian do sprzątania Lasu Miejskiego przy okazji wydarzenia "Wspólny Las". Uczestnicy w półtorej godziny zebrali kilkadziesiąt worków odpadów.

Także w marcu generalne sprzątanie po zimie Centrum Rekreacyjno Sportowego Ukiel zrealizował administrujący nim Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- Wywieźliśmy z naszego terenu m.in. dwa wielkie kontenery z bioodpadami - mówi Zbigniew Szymula z olsztyńskiego OSiR-u.

Niezależnie od tego cały kompleks jest sprzątany codziennie rano również z użyciem mechanicznych czyszczarek, które usuwają piach i zanieczyszczenia z promenad, w ciągu dnia regularnie są opróżniane kosze. W sezonie letnim prowadzone są akcje czyszczenia jeziora w bezpośrednim sąsiedztwie plaż i miejsc postoju jednostek pływających z moczarki kanadyjskiej.

