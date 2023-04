Akcja „Drzewko za surowce wtórne” 2023

Drzewko za surowce wtórne" to kultowa akcja organizowana przez Nasze Miasto. W zamian za surowce wtórne rozdajemy sadzonki drzewek, które możecie posadzić gdzie tylko chcecie! Sprawdźcie kiedy odbędzie się olsztyńska edycja akcji i jakie atrakcje dla was przygotowaliśmy.



Drzewko za surowce wtórne jest przedsięwzięciem ekologicznym, w ramach którego wszyscy jednoczymy się w ważnym celu – poprawy kondycji środowiska naturalnego. Wy oddajecie nam niepotrzebną makulaturę oraz plastikowe butelki i korki- my w zamian rozdajemy sadzonki drzewek, które możecie posadzić chociażby we własnych ogródkach. W ten sposób każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do budowania odpowiedzialnego społeczeństwa.​



Dbałość o środowisko to nasza wspólna misja. Wszyscy staramy się żyć coraz bardziej ekologicznie i w zgodzie z naturą. Z nami to proste – akcja „Drzewko za surowce wtórne” nie tylko pomoże Wam pozbyć się niechcianej makulatury i plastiku. Za dostarczone surowce wtórne otrzymasz prezent od Lasów Państwowych, których misją jest sprawić, aby w Polsce lasów wciąż przybywało. Weź udział w akcji i przygarnij drzewko od Lasów Państwowych.

Partnerem strategicznym ogólnopolskim są:

Partner wspierający:

Akcja, poza myślą ekologiczną, ma nieść również wartości edukacyjne. Zwracamy uwagę na to, aby zwiększyć świadomość na temat poprawnego gospodarowania odpadami wśród lokalnych społeczności.

Drzewko za surowce wtórne – jak to działa?

To proste! Wasza makulatura zostaje zważona i zanotowana, a korki przeliczone. W zamian za 1 kg makulatury lub 10 sztuk plastikowych butelek lub 20 plastikowych korków/nakrętek otrzymujecie bilecik na odbiór jednej sadzonki, który zrealizujecie na stoisku tuż obok. Warto więc już teraz zacząć opróżniać szafki z surowcami. Potem wystarczy tylko zastanowić się, które drzewko wybierzecie i gdzie je posadzicie.



Drzewko za surowce wtórne 2023 – tu będziemy

Już 22 kwietnia zapraszamy was na parking pod siedzibą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie ul. Kościuszki 46/48



Zapraszamy Was od godziny 10.00 do 15.00 lub do wyczerpania zapasów sadzonek



Przyjedź i pozbądź się odpadów, przygarnij drzewko i nawiąż nowe znajomości podczas wydarzenia.



Do zobaczenia 22 kwietnia

Organizatorem akcji jest Polska Press Grupa