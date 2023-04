Kolejna sensacja w Iławie

Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie 3:0 (25:23, 25:16, 25:23)

AZS OLSZTYN: Jankiewicz, Andringa, Averill, Butryn, Karlitzek, Jakubiszak oraz Hawryluk (libero), Król

MVP: Butryn

W niedzielę faworyzowane Zawiercie miało jeszcze mniej do powiedzenia niż w sobotę.

Na początku pierwszego seta niewielką przewagę mieli gracze Aluronu, ale „azetesiacy” cały czas trzymali kontakt punktowy i od stanu 10:9 do końca seta pozostali na prowadzeniu. Dużą zasługę w wygraniu przez AZS pierwszej partii 25:23 miał Karol Butryn, który według wyliczeń serwisu plusliga.pl zdobył 9 punktów, a w ataku miał 57-procentową skuteczność.

Bohaterem kolejnej odsłony został Moritz Karlitzek, który okazał się nie do zatrzymania w polu zagrywki. Dość powiedzieć, że po dwóch setach Indykpol AZS Olsztyn miał 11 asów, z czego siedem należało do niemieckiego przyjmującego (pięć w samym drugim secie). Warta prowadzona przez Michała Winiarskiego była bezradna przede wszystkim w przyjęciu, co ostatecznie przełożyło się na końcowy triumf gospodarzy. Podopieczni Javiera Webera zdemolowali przeciwników 25:16 i przed trzecią partią wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że piąty mecz w Zawierciu będzie nieunikniony.

Trzeci i jak się finalnie okazało ostatni set był bardziej wyrównany, ale dzięki świetnej serii „azetesiaków” przy wyniku 13:13 udało się im odskoczyć na cztery punkty (17:13). Gdy zrobiło się 22:17 dla Olsztynian, nic nie wskazywało na to, że w Iławie będą jeszcze jakieś emocje.

Jurajscy Rycerze grali jednak do końca i zbliżyli się do gospodarzy na jeden punkt. Błąd przejścia linii środkowej boiska przez Marcina Walińskiego, który od początku pojawił się w szóstce w miejsce Bartosza Kwolka, dał jednak Indykpolowi upragnioną piłkę meczową. Ostatni punkt na miarę zwycięstwa zdobył Butryn, który po tym spotkaniu odebrał już ósmą w tym sezonie nagrodę MVP. Podopieczni trenera Webera zaimponowali zwłaszcza w zagrywce, w której w całym spotkaniu triumfowali nad zawiercianami w stosunku 14:3!

Trzeci set zakończył się triumfem gospodarzy 25:23 i zwycięstwem w całym spotkaniu 3:0!