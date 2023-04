Nowy film dokumentalny Grzegorza Górnego pt. "Big Bang Bożego Miłosierdzia"

Kiedy w 1938 roku w klasztorze w krakowskim Łagiewnikach umierała na gruźlicę 33-letnia zakonnica Faustyna Kowalska, na całym świecie istniał tylko jeden kościół pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Znajdował się w on w Krakowie przy ulicy Smoleńsk i nosił taką nazwę już od XVI wieku.

Dziś nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia, które zapoczątkowała Siostra Faustyna, jest najdynamiczniej rozwijającym się kultem w Kościele katolickim. Na wszystkich kontynentach istnieją setki kościołów, sanktuariów i kaplic odwołujących się do niego w swej nazwie.

Obraz Jezusa Miłosiernego jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Chrystusa na naszym globie, choć od jego powstania minęło niecałe 90 lat. Koronka do Miłosierdzia Bożego stała się jedną z najpopularniejszych modlitw w świecie katolickim, choć jest niewiele młodsza od obrazu.

„Dzienniczek” siostry Faustyny stał się z kolei nie tylko najpoczytniejszą na świecie książką autora piszącego w języku polskim, lecz także najpoczytniejszym dziełem mistycznym w historii światowego piśmiennictwa. Doczekał się milionowych nakładów w tłumaczeniu na kilkadziesiąt języków.

Jak do tego doszło w tak krótkim czasie? Jak to się stało, skoro po śmierci Siostry Faustyny wybuchła II wojna światowa, potem komunizm utrudniał przekazywanie jakiegokolwiek orędzia spoza Żelaznej Kurtyny, a w końcu Stolica Apostolska na 20 lat zakazała rozpowszechniania kultu Bożego Miłosierdzia w formach zalecanych przez Siostrę Faustynę?

Na te pytania próbuje odpowiedzieć Grzegorz Górny, prowadząc swoje dziennikarskie śledztwo, które wiedzie go do różnych miejsc nie tylko w Polsce, lecz także na Litwie, w Niemczech, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Efektem jego poszukiwań jest film dokumentalny „Big Bang Bożego Miłosierdzia”, którego emisja odbędzie się 16 kwietnia, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, w Programie 1 TVP o godzinie 13.15. Gorąco zachęcamy do obejrzenia tego dzieła.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl