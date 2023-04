Wiktoria Wagner z Olsztyna jest mistrzynią Polski w cheerleadingu sportowym [WIDEO]

Mistrzostwa Polski w Cheerleadingu Sportowym odbyły się w Raszynie pod koniec marca.

— Na początku byłam w takim szoku, że nie mogłam uwierzyć w to, co się stało. Ale byłam pewna siebie. W tym sporcie nie można pokazać strachu ani stresu. Sędziowie od razu to zauważają. Trzeba dać z siebie wszystko i się uśmiechać. Trzeba się zachowywać, jak gdyby nigdy nic się nie działo. Trzeba też dużo myśleć o tym, co się robi, bo nie można się pomylić. A jeśli ze stresu coś pójdzie nie tak, trzeba to przekuć na własną korzyść. Udawać, że tak miało być. Że pomyłka jest częścią układu. Trzeba improwizować — wspomina piętnastoletnia Wiktoria Wagner.

Teraz z koleżankami z Soltare Olsztyn Cheerleaders jedzie na mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych. Rok temu zawodniczki wróciły z brązowym medalem. Dziś mają apetyt na złoto.

