Nowy chodnik w popularnym parku

Ten park jest sporym zielonym obszarem w samym sercu miasta. Od momentu oddania go do użytku przechodzi ewolucję, by być jak najlepiej przystosowanym do wymagań korzystających z niego osób.

Jednym z planowanych zadań jest dobudowanie pieszego połączenia między już istniejącymi traktami. Ułatwiłoby komunikację między wejściami od strony ul. Pieniężnego, a tym w pobliżu pl. Dunikowskiego.

- Nowy chodnik ma powstać w miejscu istniejącego przedeptu - wskazują przedstawiciele olsztyńskiego ZDZiT. - Użytkownicy parku często przemieszczają się tędy, aby skrócić swoją podróż. Planowane jest wykonanie wykopów, wykonanie warstwy odsączającej, ustawienie obrzeży, wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

Nowy chodnik ma mieć 2,5-3 m szerokości. Łączna jego powierzchnia to niemal 300 m2. Ma powstać w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. Otwarcie ofert zostało zapowiedziane na 18 kwietnia.

Olsztyński Park Centralny ma powierzchnię ok. 13 hektarów. Są tam chodniki, ścieżki rowerowe, place zabaw, miejsca wypoczynku, fontanna i zadaszony mini amfiteatr. Park został oddany do użytku w 2014 roku.