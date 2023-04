Rafał S. i Mateusz D. oskarżeni o śmiertelne pobicie mieszkańca Olsztyna staną przed sądem

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w nocy z 4 na 5 czerwca 2022 r. w jednym z mieszkań przy ul. Wyzwolenia w Olsztynie. Według ustaleń prokuratora pokrzywdzony tamtej nocy, w swoim mieszkaniu, wspólnie z Rafałem S., Mateuszem D. i znajomą kobietą spożywali alkohol. W pewnym momencie pomiędzy oskarżonymi Rafałem S. i Mateuszem D. a pokrzywdzonym doszło do kłótni, która później przerodziła się w śmiertelne pobicie. Mianowicie, oskarżeni mieli zadać pokrzywdzonemu szereg uderzeń pięściami oraz kopnięć w głowę, szyję i tułów. Pobity mężczyzna doznał bardzo poważnych obrażeń, które doprowadziły do jego śmierci.

Ciało pokrzywdzonego mężczyzny zostało znalezione rano przy klatce schodowej bloku, w którym mieszkał. Niedługo potem Rafał S. i Mateusz D. zostali zatrzymani, a następnie tymczasowo aresztowani.

Rafał S. w złożonych w postępowaniu przygotowawczym wyjaśnieniach częściowo przyznał się do zarzucanego mu czynu. Z kolei Mateusz D. ostatecznie nie przyznał się do przedstawionego mu przez prokuratora zarzutu i odmówił złożenia wyjaśnień.

Oskarżonym mężczyznom za pobicie ze skutkiem śmiertelnym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast, w razie uznania przez sąd, że zarzucony im czyn stanowił zabójstwo, sprawcom będzie grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Proces Rafała S. i Mateusza D. będzie toczył się przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Dwa pierwsze terminy rozprawy Sąd wyznaczył na 9 i 10 maja 2023 r.