Film dokumentalny o Olsztynie. "Dziewczyny z Zatorza"

Co świadczy o tym, że film jest dobry? Pewnie można dać wiele odpowiedzi na to pytanie, ale najprościej można powiedzieć - kiedy budzi emocje. Najnowszy film o Olsztynie pobudza do wspomnień, rozmów o Zatorzu dzisiejszym i sprzed lat.

A wszystko zaczęło się od filmu CHŁOPCY Z ZATORZA (2019) w reżyserii Józefa Burniewicza.

Była to opowieść ukazująca ludzi, dziś znane postaci życia społecznego i kulturalnego Olsztyna, którzy wychowywali się w dzielnicy nie cieszącej się dobrą reputacją, znanej z biedy, bójek i chuligaństwa. Po premierze wypełniona po brzegi największa sala kina HELIOS skandowała: A kiedy nakręcicie film o dziewczynach z Zatorza.

I tak można by rzec na społeczne zapotrzebowanie powstał film "Dziewczyny z z Zatorza" . Ten sam zespół twórców (Józef Burniewicz i Barbara Fedoniuk) zaprosił przed kamerę osiem Pań, które dzielą się swoimi wspomnieniami. Urodziły się, wychowywały i chodziły do szkoły na Zatorzu. Dziś są to osoby znane i liczące się w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym stolicy Warmii i Mazur. Jedna z bohaterek Halina Ławczyńska niezwykle ceniona mikrobiolog i cytolog nie doczekała premiery filmu…

— Nie brakuje po prostu bajek dotyczących Zatorza — mówi reżyser obu filmów, Józef Burniewicz. - Dlatego trzeba było coś z tym zrobić. Aktorów do obu produkcji znalazłem na założonej przeze mnie przed dekadą Facebookowej grupie "Legenda olsztyńskiego Zatorza".

W najnowszym, 26-minutowym dokumencie poświęconym tej niezwykłej części Olsztyna, swoimi wspomnieniami dzieli się osiem pań. To kobiety które urodziły się, wychowywały i chodziły do szkoły na Zatorzu. Dziś są to osoby znane i liczące się w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym stolicy Warmii i Mazur.

Powstanie filmu zostało dofinansowane przez Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy.