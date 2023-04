Zamknięty ruch na ulicach Dywit. Kiedy i dlaczego?

Gmina Dywity rowerami stoi i wspiera inicjatywy rowerowe. Ponownie będzie można to zauważyć w niedzielę (16 kwietnia), kiedy to odbędzie się I Ogólnopolskie Kryterium Uliczne w Dywitach. W związku z wydarzeniem zostanie zamknięte kilka ulic, co wpłynie również na kursowanie komunikacji publicznej.

Jako, że Gmina Dywity rowerami stoi i wspiera inicjatywy rowerowe, czego przykładem są chociażby: maraton rowerowy Warnija - Szlakami Warmii, czy Brąswałd MTB, to dzięki niedawno powstałemu Klubowi Kolarskiemu Warmia Dywity i przy współpracy Gminy Dywity już w najbliższą niedzielę 16 kwietnia odbędzie się I Ogólnopolskie Kryterium Uliczne w Dywitach "O Puchar Wójta Gminy Dywity".

W zawodach, które odbędą się w godz. od 10:20 do 12:40 na zamkniętej pętli na ulicach: Spółdzielczej, Różanej, Sportowej i Kwiatowej wezmą udział dzieci, żaki i żaczki oraz młodzicy i młodziczki (w zależności od wieku będą mieli do pokonania od 1340 metrów do 18,76 km).

W związku z organizacją zawodów w godz. od 10:20 do 11:15, a także od 11:30 do 11:50 i od 12:00 do 12:40 nastąpi zamknięcie trasy dla pojazdów kołowych na ulicach: Różanej, Sportowej, Spółdzielczej i Kwiatowej (przerwy na przejazd pojazdów mieszkańców zaplanowano na godz. od 11:15 do 11:30, a także od 11:50 do 12:00.

W godzinach zamknięcia trasy dla ruchu przedstawiciele Dywit zalecają przejazd z kierunku Różnowa na Dobre Miasto lub Olsztyn przez nową drogę gminną na tzw. Strefę Przedsiębiorczości i dalej do DK51).

— Mieszkańców Dywit przepraszamy za chwilowe utrudnienia, ale to wszystko dla rozwoju kolarstwa szosowego i naszych najmłodszych talentów — mówi Tadeusz Srebrowski, prezes KK Warmia Dywity i główny organizator zawodów.

Również Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu poinformował, że w godzinach 9:50 - 14:00 w Dywitach zostanie zamknięty ruch na ul. Spółdzielczej. tych godzinach zostaną skrócone trasy linii 108 i 112 do pętli w Różnowie i do pętli w Dywitach a odcinek pomiędzy tymi pętlami nie będzie obsługiwany.

Linie 108 i 112 będą kursowały w godzinach 9:50 - 14:00 według specjalnego rozkładu jazdy (108, 112) na trasach:

Dworzec Główny – Różnowo: linia 108

Różnowo – Dworzec Główny: linia 112

Dworzec Główny – Dywity: linia 112

Dywity – Dworzec Główny: linia 108