Chiny/ Xi Jinping: armia musi nasilić szkolenie pod kątem rzeczywistej walki

Chińska armia musi nasilić szkolenie zorientowane na rzeczywiste zdolności do walki i gotowość bojową – oświadczył przywódca ChRL Xi Jinping w czasie inspekcji bazy marynarki wojennej na południu kraju, opisywanej w środę przez państwowe chińskie media.

Xi, który jest sekretarzem generalnym rządzącej niepodzielnie Komunistycznej Partii Chin, wezwał też do przyspieszenia modernizacji sił zbrojnych we wszystkich dziedzinach, aby wykonywały one „różne misje powierzone im przez partię i lud” – podała państwowa agencja prasowa Xinhua.

Według niej przywódca wygłosił przemówienie w prowincji Guangdong na południu ChRL, podczas inspekcji w bazie marynarki wojennej, podlegającej dowództwu południowego teatru działań chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW).

Dowództwo południowego teatru działań ALW jest odpowiedzialne za sporne Morze Południowochińskie, uznawane za jeden z potencjalnych punktów zapalnych w Azji. Chiny zgłaszają pretensje do prawie całego tego akwenu, budują na nim sztuczne wyspy i instalacje militarne.

Stoi to w sprzeczności z roszczeniami kilku innych państw regionu, w tym Filipin, Wietnamu i Malezji, do poszczególnych obszarów tego morza, bogatego w złoża naturalne i kluczowego z punktu widzenia światowego handlu. Rosnąca aktywność wojskowa ChRL wzbudza też zaniepokojenie USA, a w regionie regularnie dochodzi do incydentów z udziałem chińskich okrętów.

Inspekcja w bazie marynarki wojennej miała miejsce w czasie nasilonych napięć pomiędzy ChRL a USA i Tajwanem. Chińska armia przez kilka dni prowadziła wokół wyspy „ćwiczenia bojowe” w odwecie za spotkanie tajwańskiej prezydent Caj Ing-wen z przewodniczącym amerykańskiej Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym w Kalifornii.

