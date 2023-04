AKTUALIZACJA: Kierowca nie przeżył wypadku. Kolejna tragedia na drogach powiatu olsztyńskiego

Dziś (niedziela 9 kwietnia) na drodze serwisowej w pobliżu Olsztynka doszło do czołowego zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana.

Prawdopodobnie uczestniczyły w nim dwa samochody, które zderzyły się czołowo. Trwa akcja ratunkowa, w której uczestniczy również helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR).

Trwa czarna seria wypadków drogowych w powiecie olsztyńskim. Przypomnijmy, że wczoraj (sobota 8 kwietnia) w okolicy węzła Waplewo na drodze S7 doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów, w którym zginęły dwie osoby.

AKTUALIZACJA 20:58

Niestety potwierdził się najczarniejszy scenariusz,

— Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że na drodze serwisowej między miejscowościami Gryźliny i Ameryka doszło do tragicznego wypadku z udziałem osobowego seata i opla. Funkcjonariusze ustalili, że doszło tam do czołowego zderzenia pojazdów. Niestety pomimo przeprowadzonej akcji reanimacyjnej kierowca seata zmarł. Do szpitala trafiły również trzy osoby. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia. Droga w tym miejscu jest zablokowana — przekazuje nam mł. asp. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Kierowco, noga z gazu! Warunki na drogach mogą być trudne.

Karol Grosz