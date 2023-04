AKTUALIZACJA: Dwie ofiary wypadku na S7 na wysokości węzła Waplewo. Kierowca wjechał na drogę ekspresową pod prąd

Do tragicznego zdarzenia na trasie S7 na wysokości węzła Waplewo doszło dziś (sobota 8 kwietnia) kilkanaście minut po godzinie 16.

Z informacji, które udało nam się uzyskać wynika, że na trasie S7 na wysokości węzła Waplewo doszło do tragicznego wypadku z udziałem trzech pojazdów. Prawdopodobnie jeden z kierowców ignorując przepisy wjechał pod prąd, przez co doprowadził do czołowego zderzenia.

Policjanci wyznaczają objazd przez Rączki. Droga S7 w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana.

AKTUALIZACJA 18:20

Na miejscu pracują policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

— Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący osobowym suzuki poruszając się drogą ekspresową pod prąd doprowadził do czołowego zderzenia z osobowym hyundaiem. W zderzeniu brała również udział osobowa toyota, której kierująca chcąc uniknąć zderzenia zjechała na pobocze i uderzyła w bariery ochronne. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń dwie osoby zginęły na miejscu, dwie kolejne zostały przetransportowane do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. Droga w tym miejscu jest zablokowana. Policjanci kierują na objazd drogą serwisową — przekazuje nam mł. asp. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Karol Grosz