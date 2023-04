Minister Niedzielski: duża liczba chorych na grypę; spada liczba zachorowań covidowych

Zachorowania covidowe bardzo dynamicznie maleją, to są spadki z tygodnia na tydzień powyżej 30 proc., ale od stycznia utrzymuje się za to duża liczba zachorowań na grypę – wskazał w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ, pytany o obecną sytuację epidemiczną, poinformował o wnioskach z czwartkowego sztabu analizującego zachorowania na covid i grypę.

"Mamy taką sytuację, że zachorowania covidowe bardzo dynamicznie spadają. To są spadki z tygodnia na tydzień powyżej 30 proc." – powiedział Niedzielski.

Zaznaczył, że w tym roku obserwowany jest za to nietypowy przebieg zakażeń na grypę. "W zasadzie od stycznia utrzymuje się duża liczba zakażeń, mniej więcej na poziomie – na początku poniżej 30 tys. dziennie, a potem w okolicach 25 tys. dziennie" – wskazał szef MZ.

Poinformował, że zgodnie z modelami prognostycznymi spodziewany jest spadek zachorowań na grypę do końca kwietnia.

Minister zwrócił też uwagę, że nie ma danych, by w święta nastąpił wzrost zakażeń. "Proszę doważyć to wszystko takimi argumentami, że w przypadku grypy sezonowość jest jednak związana z porami roku. To nie jest przypadek covidu" – podkreślił Niedzielski.

Jak poinformowano w piątek na stronach rządowych, minionej doby badania potwierdziły 946 zakażeń koronawirusem, w tym 215 ponownych. Zmarło 13 osób z COVID-19.(PAP)

