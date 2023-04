Czuły nos czworonoga doprowadził do narkotyków. 29-latek z Olsztyna najbliższe 10 lat może spędzić w więzieniu

Intensywna praca olsztyńskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej doprowadziła do zabezpieczeniem kolejnych partii substancji zabronionych. Tym razem na czarny rynek nie trafi ponad 700 gramów marihuany. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w tej sprawie 29-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości substancji zabronionych. Jest to przestępstwo zagrożone karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w swojej codziennej służbie pracują nad tym, aby wyeliminować z obrotu zabronione substancje i zatrzymać sprawców przestępstw. Tym razem na podstawie przeprowadzonych czynności wpadli na trop 29-latka, który mógł posiadać znaczne ilości środków odurzających.

Policjanci w ubiegłą środę (5 kwietnia) weszli do jednego z mieszkań na terenie Olsztyna, w którym zastali wskazanego mężczyznę. Do działań został także wykorzystany pies specjalnie wyszkolony w wykrywaniu zapachów narkotyków. To właśnie czuły nos czworonoga doprowadził policjantów do miejsc, gdzie ukryte były woreczki z zawartością zielonego susz roślinnego.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w trakcie przeszukania zabezpieczono ponad 770 gramów marihuany, którą przekazano do dalszych badań laboratoryjnych.

29-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości substancji zabronionych.

Jest to przestępstwo zagrożone karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.