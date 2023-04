Szef MSZ Litwy : miejsce Ukrainy jest w NATO i Unii Europejskiej

"Stanowisko wyrażone przez państwo w głosowaniu Sejmu jest bardzo ważne. To jest sygnał dla naszych partnerów, że Litwa nie rezygnuje ze swoich ambitnych celów. Miejsce Ukrainy jest w strukturach transatlantyckich, czyli w NATO oraz w UE. Dopóki nie nadejdzie ten czas lub nie znajdziemy konsensusu w tej sprawie, Litwa będzie popierać członkostwo Ukrainy zarówno w UE, jak i w NATO” – powiedział Landsbergis w telewizyjnej wypowiedzi.

"Coraz więcej państw zgadza się, że musimy rozmawiać z Ukrainą, jaka będzie jej konkretna droga do NATO, jakie konkretne kroki zostaną podjęte, czego oczekujemy od Ukraińców z punktu widzenia koniecznych reform, końca wojny, jak wyobrażamy sobie ich zwycięstwo” - tłumaczył szef litewskiego MSZ.

Jego zdaniem rozmowa ta powinna być otwarta, szczera i najlepiej, żeby odbyła się na szczycie NATO w Wilnie.

Litewski parlament przyjął w czwartek uchwałę na letni szczyt NATO w Wilnie, w której znalazło się oficjalne zaproszenie Ukrainy do Sojuszu. Dokument stwierdza, że "konieczne jest zaproszenie" Ukrainy do "przystąpienia do NATO jako państwa członkowskiego" oraz do "podpisanie protokołów akcesyjnych i rozpoczęcie procesu ratyfikacji, gdy tylko pozwolą na to warunki”.

Wcześniej w czwartek "Financial Times" poinformował, że Stany Zjednoczone odpierają wysiłki niektórych europejskich państw NATO, by podczas lipcowego szczytu Sojuszu zaoferować Ukrainie "mapę drogową" do członkostwa.

Według dziennika USA, Niemcy i Węgry sprzeciwiły się staraniom takich państw jak Polska czy kraje bałtyckie, by zaoferować Ukrainie głębsze więzi z NATO i jasne deklaracje poparcia dla przyszłego członkostwa.

Szczyt państw NATO odbędzie się w Wilnie w dniach 11-12 lipca. (PAP)

zm/