Rozmowy PSL-u z Polską 2050 przerwane?!

Według informacji „GW”, Polska 2050 na wstępie rozmów z PSL-em zażyczyła sobie wszystkich „jedynek”, co argumentowała słabą rozpoznawalnością jej kandydatów i tym, że Polska 2050 w sondażach stoi wyżej niż PSL.

"Właśnie o takich korzyściach politycznych pisał nam Szymon Hołowni" — zaznacza jeden z działaczy Polski 2050.

"W lutym na partyjnych forach dyskutowaliśmy o konsekwencjach koalicji z PSL. Hołownia dowodził, że musimy się budować na sojuszach, w których to my będziemy rozdawać karty. I jeśli postawimy na PSL albo na innych słabszych, to zawsze będziemy głosowali według naszych przekonań, bo taki koalicjant się nam nie postawi. Inaczej niż Platforma, która jest partią przemocową. Wyjaśnił, że celem takich sojuszy jest poparcie z dwójką na początku, czyli 20 proc. albo więcej" — mówi rozmówca „GW”.

Z kolei politycy PSL-u w kuluarach mają mówić, że chcą się podzielić „jedynkami” po partnersku - pół na pół. Cała sytuacja miała wywołać impas w rozmowach.

Co więcej, z PSL mają płynąć głosy, że rozmowy z Polską 2050 przedłużane są celowo, ze względu na to, że grupa polityków ludowców tak naprawdę traktuje je jako etap przed rozmowami z PO. W tym scenariuszu koalicja Polski 2050 i PSL-u ma dawać tylko mocniejszą pozycję negocjacyjną przed rozmowami z PO.

"To taki plan marzeń, ale wielu z nas chce być na listach zwycięstwa, a jak nieprzewidywalna jest sytuacja w trwającej przecież kampanii, widzimy wszyscy" — zaznacza polityk z PSL.

"Nie tylko ludowcy myślą o grze na szerszą koalicję, wzmocnieniu się wobec Platformy, wynegocjowanie lepszych miejsc. Bardzo zbliżony pogląd miał w lutym Szymon Hołownia" — mówi z kolei osoba z Polski 2050.

Zgorzelski i Kobosko odpowiadają „GW”

Wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski i wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko odnoszą się do tekstu „GW” na Twitterze.

"Szanowne Panie Redaktorki z @gazetapl_news warto by zmienić informatorów, bo tytuł od czapy. Nie ma żadnego „przerwania rozmów” z @nowePSL. We wtorek poświąteczny kolejna runda naszych rozmów" — napisał na Twitterze Michał Kobosko.

"Uzgodniliśmy z @PL_2050 #WspólnaListaSpraw i prowadzimy rozmowy polityczne. Nie ma żadnej dyskusji o personaliach czy miejscach na listach. Rozmowy trwają i będą kontynuowane już we wtorek" — zaznacza z kolei Piotr Zgorzelski.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl