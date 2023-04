Prezydent Andrzej Duda powołał nowych ministrów rolnictwa i cyfryzacji

Robert Telus to poseł Prawa i Sprawiedliwości i dotychczas przewodniczący sejmowej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW), a także m.in. Podkomisji stałej ds. monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. W 2021 r. został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Doradców Politycznych.

Janusz Cieszyński był dotychczas sekretarzem stanu w KPRM, pełnomocnikiem Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa. W latach 2018-2020 był wiceministrem zdrowia odpowiedzialnym za informatyzację sektora zdrowia, w tym m.in. nadzór nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; od kwietnia 2021 r. był wiceprzewodniczącym Rady ds. Cyfryzacji.

Odwołany w czwartek z funkcji ministra rolnictwa i wicepremiera Henryk Kowalczyk został powołany na stanowisko wicepremiera.

Jak mówił prezydent, "decyzje formalne zostały dokonane w sposób przemyślany, ale zdecydowany i szybki, tak aby nasi rodacy, w tych trudnych czasach w jakich dzisiaj jesteśmy (...), byli spokojni, że te sprawy są prowadzone, że resorty są obsadzone, że osoby, które mają rozpocząć swoją pracę w rządzie, tę pracę rozpoczynają, mają ku temu pełną legitymację formalną". Andrzej Duda podkreślił, że szybka realizacja zmian na najważniejszych stanowiskach jest przejawem dbałości o ciągłość władzy państwowej.

Zwrócił też uwagę, że Cieszyński w praktyce sprawami związanymi z cyfryzacją zajmował się od dłuższego czasu, ma doświadczenie i wielkie zdolności, a "pod nadzorem pana premiera wykonywał te zadania bardzo dobrze. Dziękował nowemu ministrowi cyfryzacji za "dotychczasową służbę dla Ojczyzny" i dotychczasowe dokonania w obszarze cyfryzacji, które przyniosły bardzo dobre efekty. "Polska jest jednym z krajów, gdzie cyfryzacja jest najbardziej rozwinięta w skali, śmiało można powiedzieć, europejskiej" - powiedział prezydent.

"Prosimy o kontynuację tego ważnego dzieła" - zaznaczył Andrzej Duda. Podziękował też premierowi Morawieckiemu za "czas, w którym diagnozował przygotowanie ministra Cieszyńskiego do pełnienia tej jakże ważnej funkcji"

Zwracając się do nowego ministra rolnictwa prezydent Duda podkreślał, że "ministerstwo rolnictwa to miejsce, w którym niejednokrotnie decyduje się o przyszłości kraju", a rolnictwo, które się rozwija i unowocześnia, staje się jednym z fundamentów gospodarki Polski. Dzięki polskiej żywności jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni w świecie jako solidna, dobra marka - zaznaczył.

Jak mówił Duda, kiedy po wstrząsach i niepokojach spowodowanych przez pandemię także na rynku żywnościowym, wydawało się, że przyszedł czas spokoju, rozpoczęła się wojna i rosyjska agresja na spichlerz Europy - Ukrainę, a w wielu miejscach świata pojawiły się obawy o żywność, dostarczaną wcześniej z tego.

Prezydent wskazał, że w związku z wojną pojawiło się wiele problemów i niepokojów, oraz że należy podjąć działania po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy i zacieśnić kontrole nad przepływami zboża z Ukrainy. "Aby nie dochodziło do spekulacji cenowych, a nawet działań wiążących się ze złamaniem prawa" - zaznaczył Andrzej Duda.

Przypomniał, że w czasie środowych rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim sygnalizował, że jeszcze nigdy zboże z Ukrainy w tak ogromnej ilości nie przechodziło granicy w stronę Polski, i że jest to dla Polski problem. "Na przyszłość musimy podjąć działania, które będą zabezpieczały interesy polskich rolników jeszcze bardziej niż do tej pory" - podkreślał Andrzej Duda. Jak zaznaczył, ostatnio toczy się dyskusja o cenach zbóż, ale aby dyskutować o nich rzetelnie, należy wziąć pod uwagę ceny z ostatnich dwóch lat. Pod koniec 2022 r. doszło do piku cenowego żywności, od tego czasu ceny spadły, ale utrzymują się dziś na poziomie wyższym, niż przed rokiem, przez agresją Rosji na Ukrainę - zwrócił uwagę prezydent.(PAP)

