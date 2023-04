Polska potępia ataki rakietowe ze Strefy Gazy na Izrael

"MSZ potępia ataki rakietowe ze Strefy Gazy na Izrael oraz akty przemocy popełnione na terenie meczetu Al-Aksa w Jerozolimie. Wzywamy obie strony do powstrzymania działań, mogących prowadzić do dalszej eskalacji napięcia, zwłaszcza podczas świąt Ramadanu, Paschy i Wielkanocy" - podkreśliło MSZ we wpisie na Twitterze.

W godzinach popołudniowych agencja Reutera przekazała doniesienia o kolejnym ataku rakietowym z Libanu, wymierzonym w okolice spornej granicy z Izraelem. Następnie, według źródeł Reutersa, w południowej części Libanu doszło do ostrzału artyleryjskiego. Okoliczności i skutki tych incydentów nie są na razie znane.

Sytuacja w Izraelu jest napięta; trwa żydowskie święto Paschy oraz święty dla muzułmanów miesiąc ramadan. W środę izraelska policja dwukrotnie starła się z muzułmańskimi wiernymi w meczecie Al-Aksa w Jerozolimie. Eskalacja przemocy spowodowała wymianę ognia w Strefie Gazy i podsyciła obawy przed dalszą przemocą.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres był "zszokowany i zbulwersowany" obrazami izraelskich sił bezpieczeństwa bijących ludzi w meczecie, zwłaszcza że doszło do tego w czasie świętym dla żydów, chrześcijan i muzułmanów, który powinien być okresem pokoju. Przemoc na okupowanym Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie wzrosła znacznie w ciągu ostatniego roku i istnieją poważne obawy, że napięcia mogą się jeszcze nasilić kiedy ramadan zbiega się z Paschą i chrześcijańską Wielkanocą. (PAP)