Rosja nie wygra z Europą kiedy Ukrainiec i Polak stoją ramię w ramię; będziemy cieszyć się pokojem wspólnie, ramię w ramię we wszystkim, razem w UE, razem w NATO- powiedział w środę w Warszawie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy podczas wystąpienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie w obecności prezydenta Andrzeja Dudy podkreślił znaczenie relacji polsko-ukraińskich.

"Jerzy Giedroyc powiedział, że +nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy+. Kontynuowałbym dalej - Rosja nie wygra z Europą kiedy Ukrainiec i Polak stoją ramię w ramię" - oświadczył prezydent Zełenski.

"Tak samo, jak my z tobą Polsko stoimy razem w tej wojnie, tak samo będziemy cieszyć się pokojem wspólnie, ramię w ramię we wszystkim, razem w UE, razem w NATO". "Jest to kontynuacja naszego przeznaczenia wolnych narodów, historyczne porozumienie między naszymi narodami" - powiedział prezydent Ukrainy.

Oświadczył, że "wszystko, co powinniśmy rozwiązać dla interesów i pokoju naszych społeczeństw, musi zostać rozwiązane - od współpracy wojskowej, politycznej, gospodarczej, energetycznej, po żmudną pracę historyków". (PAP)

Magdalena Gronek

mgw/ mok/