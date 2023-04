Prezydent Andrzej Duda: jesteś bohaterem wolnego świata i wielkim przyjacielem Polski

Jesteś bohaterem wolnego świata, ale dla nas jesteś przede wszystkim wielkim przyjacielem Polski - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda, zwracając się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Podkreślił, że Zełenski to odważny przywódca, który zainspirował swój naród do bohaterskiej obrony.