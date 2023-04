Tusk: Polska stała się jednym z największych eksporterów drewna do Chin. Gzowski: Nie wywozimy drewna do Chin, robią to prywatni handlarze, których chroni prawo UE

Tusk podczas spotkania klubu PO w Toruniu przyznał, że "aż zatyka mu dech w piersiach", kiedy widzi lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobrę i jego "kamratów z Solidarnej Polski", który "okupują" Polskie Lasy mówiąc jednocześnie, że rozpoczynają akcję obrony Polskich Lasów przed Unią Europejską.

Szef PO powiedział, że to "goście, którzy doprowadzili do największej wycinki drzew w historii Polski". Podkreślił, że w czasie ich zarządzania lasami "Polska stała się jednym z największych eksporterów drewna do Chin". "Oni naprawdę wycinają polskie lasy i wywożą je do Chin, równocześnie wskazując na bandycko wysokie ceny drewna tu w Polsce u producentów polskich mebli"

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Michał Gzdowski, rzecznik prasowy Lasów Polskich odpowiada, że "To nie leśnicy „rżną lasy i wywożą do Chin”, tylko Donald Tusk rżnie głupa. Nie mam innych słów na jego kłamstwa. Nie wywozimy drewna do Chin, robią to prywatni handlarze, których chroni prawo UE. A wielkość pozyskania drewna określają 10-letnie plany stworzone przez rząd Tuska"

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego prognozuje, że w pierwszym kwartale 2023 roku eksport drewna z Polski do Chin wyniesie powyżej 300 tys. metrów sześciennych, co stanowi historyczny rekord. Ta statystyka dotyczy tylko drewna iglastego, a drewno pozyskane z drzew liściastych nie jest w nią wliczane.

— Tylko w styczniu i lutym 2023 z Polski do Chin wysłano 206 tys m3 drewna iglastego. Jesteśmy trzecim na świecie dostawcą drewna nieprzetworzonego do Chin — możemy przeczytać na Twitterze Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.