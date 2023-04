Rozbój w okolicy dworca w Olsztynie. Zaatakowali mężczyznę nożem i zabrali mu portfel

Funkcjonariusze policji w Olsztynie wyjaśnili okoliczności rozboju, do którego doszło w sobotę (1 kwietnia) w pobliżu jednej ze stacji paliw. Z policyjnych ustaleń wynika, że 49-latek wracając z zagranicy na olsztyńskim dworcu poznał pewnego mężczyznę, z którym następnie wspólnie pili alkohol.

W pewnym momencie obaj przenieśli się w pobliże stacji paliw, gdzie podszedł do nich jeszcze jeden mężczyzna oraz kobieta. Okazało się, że cała trójka chwile wcześniej się poznała i wspólnie zaatakowali 49-latka. Jeden z mężczyzn wyciągnął w jego kierunku nóż, a w tym czasie kobieta zabrała z jego kieszeni rzeczy osobiste - gotówkę, papierosy, telefon i dokumenty. Po chwili agresorzy oddali się w nieznanym kierunku.

49-latek następnego dnia całą trójkę zauważył na terenie olsztyńskiego dworca, o czym natychmiast powiadomił służby. Po chwili na miejscu pojawił się policyjny patrol, który zatrzymał wskazane osoby. Okazali się nimi 24 i 37-letni mieszkańcy Olsztyna oraz 46-latka. Kobieta początkowo podawała dane swojej starszej siostry. Jak się okazało ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości. 46-latka była poszukiwana celem odbycia łącznej kary ponad 6 miesięcy pozbawienia wolności za popełnione w przeszłości przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu.

Cała trójka trafiła do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 46-latka oraz 24 i 37-latek usłyszeli zarzuty dotyczące rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Jest to przestępstwo zagrożone karą nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe wobec całej trójki zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.