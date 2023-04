Bolt bez licencji. Co dalej z popularnym przewoźnikiem w Olsztynie?

Bolt w Olsztynie świadczy usługi przewozy osób od 2019 roku. Właśnie stracił licencję. Czy to koniec konkurencji dla taksówek?

Główny inspektor transportu drogowego wycofał platformie Bolt licencję pośrednika w przewozie osób. Czy to oznacza, że nie będziemy korzystać już z tego typu usługi?

Powodem decyzji jest zlecanie wykonywania przewozów firmom i przedsiębiorcom, którzy nie posiadali stosownych licencji.

Przypomnijmy, że gdy Bolt zadebiutował w Olsztynie w 2019 roku, nie minęły nawet 24 godziny od startu usługi, a już złapano kierowcę bez wymaganych uprawnień. Takich sytuacji było więcej. Ale również zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji, wzrasta liczba przestępstw o charakterze seksualnym, popełnianych w środkach transportu zamawianych przez aplikację. W 2020 roku w całej Polsce odnotowano siedem takich przypadków, w 2021 roku 21, natomiast od stycznia do września 2022 roku już 30. Przestępstwa mają charakter molestowania lub gwałtu, a ofiarami tych napaści są najczęściej kobiety.

Rząd aby przeciwdziałać temu procederowi mocą uchwały wprowadził prawo, według którego firmy muszą dokładnie weryfikować tożsamość kierowców, ich uprawnienia do kierowania i niekaralność. Aktualnie pracodawca ma obowiązek weryfikacji kierowcy, który jeśli nie podporządkuje się procedurze, nie wykona kursu.

Bolt już złożył odwołanie od decyzji głównego inspektora transportu drogowego. I nadal najprawdopodobniej będzie realizowała swoje usługi. Jak opisuje "DGP", nawet jeśli cofnięcie licencji uprawomocni się, to najprawdopodobniej w codziennym funkcjonowaniu platformy niewiele się zmieni. "Bolt będzie zapewne świadczył usługi, bo będzie pośredniczył w przewozach poprzez inną spółkę. Bolt latem 2022 roku założył nowy podmiot, Bolt Ride sp. z o.o. Zaczął on działać równolegle do dotychczasowej firmy Bolt Services".