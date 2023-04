Rosjanie chwalą się zajmowaniem budynków w Bachmucie, które od dawna nie istnieją

Właściciel rosyjskiej formacji najemniczej Grupa Wagnera Jewgienij Prigożyn pochwalił się umieszczeniem flagi na budynku miejskiej administracji w Bachmucie, ale ten budynek został zniszczony już dawno temu i po prostu nie istnieje - oznajmił we wtorek rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk ukraińskiej armii pułkownik Serhij Czerewaty.

"Prigożyn prawdopodobnie jeździ do Bachmutu, ponieważ nie czuje się bezpiecznie w Petersburgu. Widzicie, że dochodzi tam teraz do eksplozji w restauracjach" - ironicznie skomentował Czerewaty, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Rzecznik nawiązał do zamachu, w którym w niedzielę zginął powiązany z Prigożynem rosyjski propagandysta i tzw. bloger wojskowy Maksim Fomin, znany jako Władlen Tatarski.

Pułkownik poinformował, że w ciągu ostatniej doby rosyjskie siły przeprowadziły w Bachmucie i jego okolicach 238 ostrzałów z dział artyleryjskich i wyrzutni rakietowych. Powiadomił też, że zginęło tam 91 żołnierzy wroga, a 119 zostało rannych.

Rosyjscy najemnicy z Grupy Wagnera poczynili postępy w centrum Bachmutu na wschodzie Ukrainy i zajęli tam siedzibę administracji miejskiej - potwierdził w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Think tank odniósł się w ten sposób do wcześniejszych doniesień Prigożyna, który w niedzielę miał umieścić rosyjską flagę przy budynku bachmuckiej administracji.

Prigożyn oświadczył, że grupa Wagnera "legalnie kontroluje" Bachmut, ale ukraińskie siły pozostają w zachodniej części miasta - podkreślił ISW.

Siły rosyjskie próbują zająć Bachmut w obwodzie donieckim od sierpnia 2022 roku. Prowadzone tam są obecnie najcięższe i najkrwawsze walki w wojnie Rosji z Ukrainą. Mimo prognoz, że dowództwo w Kijowie może podjąć decyzję o wycofaniu się z miasta, oddziały ukraińskie kontynuują obronę Bachmutu.

Pod koniec marca Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy powiadomił, że jednostki wroga, w dużej mierze złożone z najemników z Grupy Wagnera, osiągnęły w Bachmucie "częściowy sukces", ale miasto wciąż jest skutecznie bronione. Wcześniej ISW szacował, że najeźdźcy kontrolują około 65 proc. powierzchni Bachmutu. (PAP)