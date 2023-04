K. Szczerski: należy się spodziewać, że rozmowy między polskimi władzami a prezydentem Ukrainy będą strategiczne

Stały przedstawiciel RP przy ONZ w rozmowie z i.pl podkreślił, że środowa wizyta Zełenskiego w Polsce będzie pierwszą, podczas której będzie mógł spotkać się z Polakami i Ukraińcami mieszkającymi w naszym kraju. "To pierwsza wizyta, która ma rangę oficjalną i to jest – wydaje mi się – bardzo istotne właśnie w kontekście tego, co się dzieje na froncie oraz przeszło roku niezwykle intensywnych relacji polsko-ukraińskich, a także roli, jaką dzisiaj Polska dla Ukrainy odgrywa" – powiedział.

"To był rok budowania relacji między Polską a Ukrainą na zupełnie nowym poziomie. Na pewno znajdzie to swój wyraz zarówno w słowach prezydenta Zełenskiego, ale także w treści rozmów, które będą za zamkniętymi drzwiami między polskimi władzami i prezydentem Ukrainy. Należy się spodziewać, że to będą rozmowy strategiczne" – wskazał Szczerski.

Stały przedstawiciel RP przy ONZ przyznał, że po ponad roku wojny na Ukrainie, wśród przedstawicieli innych krajów dużo większe znaczenie odgrywają dyskusje o tym, w jaki sposób wojnę zakończyć. "Ma ona pełny potencjał do tego, żeby być wojną długotrwałą, która będzie wyniszczyła nie tylko Ukrainę, jako kraj napadnięty, ale także będzie negatywnie promieniowała na nasz region i na nasze bezpieczeństwo, ale także będzie negatywnie oddziaływać na cały świat" - ocenił.

"Wydaje się, że dzisiaj ciężar dyskusji przenosi się w kierunku poszukiwania zakończenia tej wojny. Powiedzmy sobie wprost – my także byśmy chcieli, żeby ta wojna się jak najszybciej zakończyła, ale ona musi zakończyć się sprawiedliwym pokojem. Nie może zakończyć się na warunkach takich, które dawałyby poczucie satysfakcji agresorowi, czy pozwalały agresorowi wyjść z tej wojny bez konsekwencji. Ta wojna musi zakończyć się sprawiedliwym pokojem. Tego się domagamy i tego domaga się ogromna część świata. Takiego pokoju chcielibyśmy jak najszybciej" – podkreślił.

Będzie to pierwsza oficjalna wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. W trybie roboczym prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się dwukrotnie w Rzeszowie: w lutym 2023 r. i w grudniu 2022 r. (PAP)

Grzegorz Bruszewski