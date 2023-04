Finlandia została 31. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego

"To historyczny dzień. Witamy Finlandię jako najnowszego członka naszego sojuszu. 31 flag powiewa razem, jako symbol naszej jedności i solidarności" - oświadczył Stoltenberg.

"Finlandia jest bezpieczniejsza i NATO jest silniejsze mając Finlandię na pokładzie, jako sojusznika. Wasze siły zbrojne są znaczące i bardzo dobrze wyszkolone. (...) To jasny sygnał, że każde państwo ma prawo do wyboru własnej ścieżki. To pokazuje też, że drzwi NATO są otwarte i nikt nie może zamknąć tych drzwi - ani ingerencją z zewnątrz, ani siłą" - podkreślił, dodając, że NATO to społeczność zgromadzona wokół wartości, takich jak wolność, demokracja i praworządność.

"Stoimy tutaj razem, tak jak chronimy się wzajemnie w imię zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. (...) Cieszę się i jestem dumny, że jestem sekretarzem generalnym NATO, który wita Finlandię jako pełnoprawnego członka rodziny NATO" - powiedział Jens Stoltenberg.

Finlandia została przyjęta do NATO w ramach najszybszej procedury ratyfikacyjnej w historii, trwającej 273 dni.

Wcześniej we wtorek minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto złożył na ręce sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckieg.

"Mam ogromną przyjemność złożyć na ręce sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena dokument przystąpienia Finlandii do NATO" - powiedział szef fińskiej dyplomacji.

"Otrzymawszy dokument akcesyjny możemy ogłosić, że Finlandia stała się 31. członkiem Paktu Północnoatlantyckiego" - ogłosił Antony Blinken.

Uroczystości przyjęcia Finlandii do NATO odbywają się w pierwszym dniu dwudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych Sojuszu w Brukseli.(PAP)

Artur Ciechanowicz (PAP)

