Szef dyplomacji Ukrainy Kułeba: członkostwo Ukrainy w NATO byłoby najlepszą gwarancją bezpieczeństwa transatlantyckiego

Przystąpienie Finlandii do Sojuszu pokazuje, że nadszedł czas na rewizję starych doktryn; członkostwo Ukrainy w NATO byłoby najlepszą gwarancją bezpieczeństwa transatlantyckiego - powiedział we wtorek w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, który został tam zaproszony przy okazji posiedzenia szefów MSZ NATO.

"Przyjechałem, żeby rozmawiać o przyspieszeniu dostaw tego, co zostało Ukrainie obiecane - amunicji artyleryjskiej, pojazdów opancerzonych, transporterów opancerzonych. Wszystkiego, czego Ukraina potrzebuje do skutecznej kontrofensywy. Będę rozmawiał o strategicznych planach, które mają zapewnić zrównoważone wsparcie Ukrainy" - powiedział Kułeba w oświadczeniu dla prasy wygłoszonym wspólnie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

"Jednym z tematów, które będę poruszać (w rozmowach), to akcesja Ukrainy do NATO. Przystąpienie Finlandii do Sojuszu, to wyraźny sygnał, że nadszedł czas na przegląd starych strategii i zapatrywań. Nie ma lepszego rozwiązania na zapewnienie transatlantyckiego bezpieczeństwa, niż członkostwo Ukrainy w NATO" - przekonywał szef ukraińskiej dyplomacji.

Sekretarz generalny NATO wyraził uznanie dla bohaterstwa ukraińskich żołnierzy w obronie swojej ojczyzny.

"Widzimy, że wojna na Ukrainie trwa. Widzimy też bohaterstwo, odwagę i determinację sił zbrojnych Ukrainy, ukraińskiego narodu i przywódców. Jesteśmy pod wrażeniem, jak zdołaliście odeprzeć rosyjską agresję" - powiedział Jens Stoltenberg, informując, że zgromadzeni w Brukseli ministrowie będą dyskutować, jak utrzymać i zwiększyć pilną pomoc wojskową, gospodarczą i finansową dla Ukrainy.

"Będziemy także mówić o długoterminowym programie wsparcia. Takim, który pozwoli Ukrainie zbliżyć się do transatlantyckiej rodziny, do naszego Sojuszu; zwiększy interopracyjność, pozwoli przejść na natowskie doktryny i standardy wyposażenia. Spodziewam się, że sojusznicy zaczną tworzyć pakiet wieloletniego wsparcia dla Ukrainy, co pokazuje, że nasze zobowiązania są długoterminowe" - podsumował Stoltenberg.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ adj/