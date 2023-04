SAMORZĄDOWIEC 2023. Pierwsze głosy na samorządowców z Warmii i Mazur

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: SAMORZĄDOWIEC 2023. Wybieramy 10 najpopularniejszych samorządowców Warmii i Mazur Zanim jednak spotkamy się w Olsztynie na Kongresie Przyszłości możemy wspólnie wybrać najpopularniejszych samorządowców naszego regionu w trzech kategoriach: wójt, burmistrz i prezydent oraz starosta. Nazwiska laureatów ogłosimy właśnie na Kongresie Przyszłości, który tradycyjnie odbędzie się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W kategorii "burmistrz/prezydent" póki co pierwsze miejsce zajmuje prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. Jego przewaga jest co prawda minimalna, bo póki co zyskał jedynie 4 proc. głosów, ale wygranych nikt nie rozlicza!

Sytuacja w kategorii "starosta" wygląda zgoła inaczej. Tutaj liderem jest Andrzej Abako reprezentujący powiat olsztyński z 10 proc. wszystkich głosów.

Niespodziewanym liderem wśród wójtów jest Sławomir Kowalczyk z gminy Świątki, jednak jego przewaga jest minimalna bo zyskał jedynie 3 proc. wszystkich głosów.

Koszt SMS wynosi 2,46 zł z VAT. Plebiscyt trwa od dnia 03 do 31 kwietnia 2023 r.

