Moc sportowych wydarzeń na Warmii i Mazurach

Już wiosną (20-21 maja) nad nasze jeziora zawitają najlepsi kierowcy rajdowi Starego Kontynentu. Rajd Polski, będący eliminacją Mistrzostw Europy, będzie przebiegał szutrowymi drogami na Mazurach, ale dotrze też na Warmię – w okolicach Barczewa.

- Rajd Polski jest jedną z naszych sztandarowych imprez, która odbywa się na mazurskich szutrowych drogach od 2005 roku - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Jednak Warmia, Mazury i Powiśle to wymarzone miejsce do uprawiania wszystkich sportów czy form aktywności fizycznej. Do biegania zachęcają leśne dukty i malownicze drogi, a największym naszym skarbem są oczywiście jeziora. W letnim sezonie korzystają z nich żeglarze, natomiast zimą - bojerowcy. Nie brakuje również zmodernizowanych nowoczesnych obiektów sportowych, gdzie odbywają się najważniejsze zawody. I skierowane są zarówno do zawodników, którzy dopiero poznają tajniki poszczególnych dyscyplin, jak i utytułowanych sportowców na arenie międzynarodowej. Wszyscy są u nas serdecznie witani, bo jesteśmy znani z naszej gościnności nie tylko w Polsce, ale również za jej granicami.

Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel w Olsztynie po raz kolejny stanie się areną zmagań najlepszych triathlonistów z całej Europy, którzy 27 maja będą rywalizowali w ramach Pucharu Europy Elity oraz Juniorów. Tradycyjnie imprezy triathlonowe odbędą się także w Szczytnie (Cross Triathlon Szczytno – 30-31 lipca) oraz Suszu (30 czerwca – 2 lipca).

W regionie są organizowane liczne zawody biegowe. Już 20 i 21 kwietnia na amatorów biegania będą czekały trasy cyklu Ultra Wysoczyzna w okolicach Elbląga. Pomiędzy 8 a 10 czerwca odbędzie się Maraton Wydminy, którego trasa została wytyczona w pobliżu tej malowniczej miejscowości. W wakacje planowana jest organizacja m.in. kolejnej edycji ekstremalnego Biegu Tygrysa w Orzyszu.

– Samorząd województwa jest partnerem wielu z tych imprez – dodaje Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa. – W kalendarzu wydarzeń nie zabraknie również regat żeglarskich – dla seniorów, mastersów i młodzieży – z których znany jest nasz region. W 2023 r. będziemy wpierali organizację m.in. Międzynarodowych Mistrzostw Polski DZ, Mistrzostw Polski Jachtów Kabinowych, Żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur, regat z cyklu Pucharu Polski w klasie Delphia w Olsztynie czy Pucharu Europy Centralnej w klasie Cadet w Ostródzie.

Latem do Starych Jabłonek powróci duży turniej siatkówki plażowej. W ostatni weekend sierpnia na plaży hotelu Anders odbędzie się finał mistrzostw Polski.