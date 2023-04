Pobierali zaliczki za samochody i znikali – przestępcy z Olsztyna usłyszeli zarzuty

Do olsztyńskiego sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom. Policjanci przy współpracy z prokuraturą postawili zarzuty oszustwa i posługiwania się podrobionymi dokumentami 37- i 49-latkowi. Podejrzani oferowali na sprzedaż samochody, pobierali zaliczki za ich rezerwację i znikali. Łączna suma strat to prawie 44 tys. złotych.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przy współpracy z Prokuraturą Rejonową Olsztyn Południe na podstawie zebranego materiału dowodowego postawili zarzuty 37-letniemu mieszkańcowi powiatu olsztyńskiego i 49-latkowi mieszkańcowi Olsztyna, którzy na jednej ze stron ogłoszeniowych oferowali do sprzedaży samochody.

Pokrzywdzeni po rozmowie telefonicznej z rzekomym ,,sprzedającym” wpłacali zaliczkę na poczet rezerwacji auta. Za każdym razem po przekazaniu pieniędzy kontakt z ogłoszeniodawcą urywał się. W ten sposób oszuści wyłudzili od 20 osób z terenu całego kraju łącznie prawie 30 tys. złotych.

Przestępczy proceder trwał od maja do czerwca 2021 roku. Ponadto 37-latek zaciągał pożyczki posługując się podrobionym dokumentem i zawiązał umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych na łączną kwotę ponad 14 tys. złotych.

Funkcjonariusze w trakcie czynności zatrzymali 37- i 49-latka. Policjanci podczas przeszukania mieszkań zabezpieczyli komputer, nośniki danych, a także szereg najprawdopodobniej sfałszowanej dokumentacji. Ostatecznie 37-latek usłyszał 25, a 49-latek 20 zarzutów dotyczących oszustwa, a także posługiwania się podrobionymi dokumentami. Wobec mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu opuszczania kraju, a wobec 49-latka zastosowano również zabezpieczenie majątkowe w kwocie ok. 30 tys. złotych.

Za przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, za przestępstwo posługiwania się podrobionymi dokumentami do lat 5. W związku z tym, że mężczyźni będą odpowiadali w charakterze tzw. ,,recydywy” sąd może wymierzyć karę przewidywaną w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.