Plan Balcerowicza? Prywatyzacja i likwidacja! Ekonomista: Sprzedałbym Orlen, PGNiG. Trzeba zdemonopolizować

Balcerowicz, pytany na antenie radia ZET o to, czy program 500 plus powinien zostać zlikwidowany odparł, że „trzeba przeprowadzić rachunek finansów publicznych”. — Już w tej chwili widać, że utrzymanie tego, co wprowadził PiS wymagałoby zwiększenia deficytu albo podwyżki podatków. Jeśli ktoś tego nie chce – trzeba spojrzeć na wydatki — stwierdził.

W jego ocenie, „trzeba się skupić na osobach najbardziej potrzebujących, ale w taki sposób, żeby nie zniechęcać ich do podejmowania pracy”.

Balcerowicz wyraził też pogląd, że Spółki Skarbu Państwa powinny zostać sprywatyzowane. Przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość „zaszkodziło wzrostowi polskiej gospodarki przez jej upolitycznianie”.

— PiS jest pierwszą partią po 1989 roku, która nas cofa przez upolitycznienie – władza i pieniądze dla polityków, żerujących na firmach — mówił Balcerowicz dodając, że nie ma żadnego „merytorycznego czy ekonomicznego uzasadnienia, by politycy rządzili firmami”.

— A to istota własności państwowej. Nie będę używał słowa „prywatyzacja”, bo to się źle kojarzy, ale de facto chodzi o odpolitycznienie gospodarki — kontynuował Balcerowicz.

Ekonomista stwierdził również, że Orlen, PGNiG oraz PGE powinny zostać sprywatyzowane.

— Tak. Trzeba zdemonopolizować. Największy nadzór [państwa nad strategicznymi spółkami – red.] był w socjalizmie. Politycy wyznaczali, kto kieruje firmami i w jakimś sensie PiS do tego wraca — mówił.

Zapytany o to, czy sprzedałby Orlen, Balcerowicz odparł: „oczywiście, zabezpieczając, przedtem demonopolizując”.

Opozycja i Balcerowicz lubią powtarzać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości cofa Polskę w rozwoju. Aż strach pomyśleć, do jak bardzo zamierzchłych czasów cofnęłyby nas pomysły PO i autora transformacji ekonomicznej, który już raz pokazał, jak kończą się wprowadzane przez niego rozwiązania.