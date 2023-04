Niecodzienny jubileusz. Setne urodziny i awans żołnierza Armii Krajowej

Armia Krajowa była jedną z najsilniej i najlepiej zorganizowanych formacji podziemnych. Stała się uosobieniem patriotyzmu oraz walki o wolną i niepodległą Ojczyznę. Tworzona była w większości przez żołnierzy-ochotników, którzy za swoją Ojczyznę byli w stanie oddać życie. Jednym z nich był por. Władysław Kwiatkowski ps. „Szczapa”.

Gdy wybuchła wojna miał 16 lat. Do wojska trafił dzięki starszemu o 12 lat bratu, Antkowi. Jako młody chłopak był kurierem. Roznosił meldunki, wiadomości, listy. Wspomagał również przerzut partyzantów przez rzekę Narew, gdzie walczył 5 Pułk Ułanów Zasławskich. W Armii Krajowej pełnił służbę w okręgu Białystok, obwód Ostrołęka, rejon Myszyniec. Miłość do Ojczyzny oraz pragnienie wolności były dla niego silniejsze od strachu.

— Mój najstarszy brat był w wojsku jako rezerwa. W 1941 roku najpierw do brata przychodzili i się zapisywali do Armii Krajowej. Do Armii Krajowej należał mój brat i moja siostra. Później i mnie wpisali i złożyłem przysięgę — opowiada jubliat.

Jubilat do dziś uczestniczy w wydarzeniach patriotycznych organizowanych w regionie. Dla terytorialsów z Warmii i Mazur, którzy dziedziczą tradycje Armii Krajowej i znają przeznaczenie formacji. Jest żywą legendą łączącą przeszłość z teraźniejszością, inspiracją do działania i wzorem do naśladowania. Wnuk jubilata kontynuuje tradycje dziadka - jest żołnierzem 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

— Kontynuuję tradycje mundurowe w rodzinie. Mój ojciec co prawda nie jest żołnierzem, a policjantem, ale te służby w naszej rodzinie się przenikają, bo i rodzeństwo służy. Jako jedyny jestem żołnierzem, który kontynuuje tradycje dziadka. Jestem bardzo dumny z dziadka. Pierwszy awans dziadka na stopień oficerski w 2000 roku, a teraz po 23 latach doczekał się dziadek kolejnej gwiazdy i medalu przyznanego przez Prezydenta RP — mówi kpt. Maciej Magnuszewski.

Z okazji jubileuszu, płk Jarosław Kowalski, dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożył por. Władysławowi Kwiatkowskiemu życzenia:

"Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia, wielu łask Bożych oraz satysfakcji ze wszelkiego dobra, którego przysporzył pan swojej małej Ojczyźnie i całemu naszemu narodowi. Życzę samych pogodnych dni oraz licznych wyrazów życzliwości i szacunku od rodaków, za których wolność i bezpieczeństwo gotowy był pan do najwyższych poświęceń.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dowódca 4W-MBOT wręczył por. Władysław Kwiatkowskiemu medal Stulecia Odzyskania Niepodległości i podziękował.

— Dziękuję za pana godną, niezłomną postawę patriotyczną w czasie wojny i po jej zakończeniu, za wierność dewizie „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Dziękuję również za długie lata pracy zawodowej i za wspaniały przykład tego, jak wychowywać dzieci, wnuki, prawnuki i praprawnuki na ludzi służby — mówił dowódca.

Decyzją Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka Władysław Kwiatkowski został mianowany na stopień porucznika.

— To wyraz wdzięczności za poniesiony trud, za godne wypełnienie wojskowej przysięgi, za wskazanie obywatelskiego testamentu, za pokazanie na czym polega miłość i wierność Ojczyźnie — podkreślił płk Jarosław Kowalski.