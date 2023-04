Prezydenci Polski i Ukrainy zwrócą się w środę do mieszkańców Polski z przesłaniem

W środę wieczorem prezydent Andrzej Duda i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócą się na Zamku Królewskim w Warszawie z przesłaniem do mieszkańców Polski; ma to być forma podziękowania za to, co Polacy zrobili dla Ukrainy - powiedział szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz.

"Rozmowy prezydentów w Pałacu Prezydenckim będą się oczywiście koncentrowały wokół sytuacji bezpieczeństwa, tego, co dzieje się dzisiaj na froncie, wokół tego, jak społeczność międzynarodowa powinna reagować na tę rosyjską agresję" - wskazał.

"Chcemy jednak, by ta agenda rozmów była pełna, by dotyczyła też spraw ważnych dla Polski, dla polskiego bezpieczeństwa. Rozmowy prezydentów będą dotykały także współpracy gospodarczej dziś i w przyszłości, bo wszyscy wierzymy w to, że Ukraina obroni swoją niepodległość i będziemy budować dobre relacja, a te dzisiejsze dobre stosunki między Polakami a Ukraińcami przekuwać także na przyszłe kontrakty i przyszłą współpracą" - powiedział Przydacz. Wyraził nadzieję, że w przyszłości Ukraina stanie się częścią Unii Europejskiej i wspólnego rynku.

Jak wskazał, trzecim ważnym wątkiem rozmów prezydentów będą kwestie m.in. historii. "To wszystko, co w wielu kwestiach łączy nas z Ukraińcami, ale oczywiście nie będziemy unikać tych tematów, które bywają trudne w relacjach polsko-ukraińskich. Mamy nadzieję, że ta dobra atmosfera, tak na poziomie politycznym, jak i międzyludzkim, przełoży się także na wypracowanie pewnych działań na przyszłość w związku z tą trudną historią" - powiedział prezydencki minister.

Przydacz odniósł się również do spotkania Zełenskiego z Polakami i mieszkającymi w Polsce Ukraińcami, zaplanowanego na środowy wieczór na Zamku Królewskim w Warszawie. Zapowiedział, że w spotkaniu weźmie udział także prezydent Duda, który razem z prezydentem Zełenskim zwróci się z przesłanie do Polaków i Ukraińców w Polsce. "Jak słyszę także ze strony ukraińskiej, to wystąpienie prezydent Zełenskiego ma być formułą podziękowania dla Polaków za to, co przez ostatnie miesiące zrobili dla Ukraińców" - zaznaczył.

"Będzie to taki gest podziękowania i zawiązanej przyjaźni, jak mamy nadzieję ze stroną ukraińską, na długie, długie lata" - powiedział Przydacz.

Podczas wizyty w Warszawie Zełenski ma również, obok spotkania z prezydentem Dudą i spotkania na zamku Królewskim, spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim.(PAP)

Mikołaj Małecki, Grzegorz Bruszewski