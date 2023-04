Nie można zmarnować potencjału Roberta Schumana

Postać Roberta Schumana przybliżył zebranym fundator i przewodniczący Rady Programowej IMS, prof. Zbigniew Krysiak. Mówił nie tylko o dokonaniach tego wielkiego francuskiego polityka, które doprowadziły do pojednania francusko-niemieckiego, w wyniku czego powstała Unia Europejska, ale także duchowym rysie wielkości, którego efektem jest ogłoszenie Roberta Schumana Sługą Bożym.

— Robert Schuman nie obnosił się ze swoją pobożnością. Jednak regularnie ją praktykował. Przed podejmowaniem poważniejszych decyzji długo się modlił, zawierzając je Bogu. To powodowało, że nawet przez polityków dalekich od ideałów chrześcijańskich był uważany za człowieka bożego i, co warto zaznaczyć, był bardzo szanowany — stwierdził podczas spotkania w Olsztynie prof. Zbigniew Krysiak. — Dzisiaj światu brakuje autorytetów. W opinii mojej i wielu innych mądrzejszych ode mnie ludzi nie można zmarnować potencjału Schumana. Schuman nie skończył swojego dzieła i potrzebni jesteśmy, żeby je kontynuować — dodał.

W spotkaniu zorganizowanym w Centrum Św. Jakuba w Olsztynie uczestniczyli przedstawiciele zarówno środowiska akademickiego, jak i licznych działaczy organizacji społecznych, politycznych oraz religijnych. Rozpoczęcie działalności Instytutu w stolicy regionu zostało przyjęte z wyraźną przychylnością.

— Jest to początek, mam nadzieję, dalszych naszych wspólnych działań. Naszym głównym zadaniem jest trafić do młodych. Żeby ich formować, trzeba zacząć bardzo wcześnie — stwierdziła prof. Małgorzata Suświłło, prezes Olsztyńskiego Klubu Akademickiego.

O tym, jak ważne jest odzyskanie przez instytucje Unii Europejskich chrześcijańskich korzeni ich twórców, przekonywała w swoim wystąpieniu obecna na spotkaniu inauguracyjnym Instytutu posłanka Iwona Arent. Parlamentarzystka z nadzieją mówiła o pracy IMS oraz jego dotychczasowym dorobku. Wskazywała też na potrzebę czerpania przykładu z postaci Roberta Schumana.

— To jeden z tych wielkich, który dla nas pracujących dla dobra wspólnego i aktywnych w polityce jest przykładem i życia i działania — stwierdziła.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki zwrócił uwagę na osobiste doświadczenia i potrzebę czerpania wzorców z postaci formatu Roberta Schumana. Wystąpienie wojewody współgrało z wypowiedzią księdza arcybiskupa metropolity warmińskiego Józefa Górzyńskiego, który określił Roberta Schumana jako „człowieka Bożego”.

— To jest ktoś, kto poddał się pod Boże działanie, Bożą myśl, Bożą wolę, podjął je jako pomysł na to, co robi. Potrzebujemy dobrze uformowanych ludzi, potrafiących wnosić te wartości w życie społeczne. Nasze życie społeczne potrzebuje takich postaci — stwierdził ks. abp Józef Górzyński.

Podczas uroczystości — w której Instytut reprezentował, oprócz prof. Zbigniewa Krysiaka, prezes IMS Ryszard Krzyżkowski — zostały przedstawione władze nowego oddziału. Dyrektorem Instytutu Myśli Schumana w Olsztynie został Krzysztof Wojciechowski. W skład zarządu weszli Radosław Czaban, Sebastian Jestadt i Bartosz D’Obyrn.

Fundator Instytutu Myśli Schumana, prof. Zbigniew Krysiak, przedstawiając władze olsztyńskiego oddziału Instytutu, zwrócił uwagę na znaczenie tworzenia wspólnot Schumana. Przypomniał także, że Warmia i Mazury są mu osobiście bliskie, bo pochodzi z Lidzbarka Warmińskiego.

— Dzisiaj światu brakuje autorytetów — takim autorytetem w sutannie jest Jan Paweł II — ale dzisiaj jest potrzeba autorytetów w garniturach, w żakietach, takich mocnych, za którymi będą szli nie tylko chrześcijanie, katolicy, ale wszyscy ludzie dobrej woli. W opinii mojej i wielu innych mądrzejszych ode mnie ludzi nie można zmarnować potencjału Schumana — mówił prof. Zbigniew Krysiak.

Choć formalnie IMS dopiero rozpoczyna działalność w Olsztynie, ma na swoim koncie podjęte wcześniej inicjatywy. Należy do nich konkurs popularyzujący postać Roberta Schumana wśród olsztyńskich licealistów. Nagrodą jest w nim wycieczka śladami Sługi Bożego Roberta Schumana. Z zapowiedzi przedstawionych podczas spotkania w Centrum Św. Jakuba w Olsztynie wynika, że Instytut będzie prowadził m.in. centrum medialne wraz ze studiem nagrań, a swoją aktywność w szczególny sposób dedykuje młodym. W Polsce, oprócz Olsztyna, działa jeszcze 6 oddziałów Instytutu Myśli Schumana. Za granicą funkcjonują w Berlinie, Budapeszcie i Rzymie.

Stanisław Kryściński