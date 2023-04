Łączy nas Kopernik - nasze dziedzictwo w Brukseli

Cały świat świętuje w tym roku jubileusz 550-lecia urodzin i 480. rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika. W szczególny sposób ten jubileusz obchodzimy w Polsce: chronologicznie – w Toruniu, czyli w miejscu jego narodzin, w Krakowie, gdzie pobierał nauki, i na Warmii, którą wybrał do życia, do pracy, do badań naukowych, gdzie zamieszkiwał ponad połowę swojego życia, gdzie dokonał żywota i gdzie został pochowany.

Specjalną wystawę poświęconą Kopernikowi zorganizowano także w Ambasadzie RP w Brukseli, na której otwarciu gościli przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego, a w której uczestniczył ambasador RP w Królestwie Belgii Rafał Siemianowski.

— Wszystkie wydarzenia z rocznicowego cyklu uroczystości są dla nas ważne, ale na to spotkanie w Brukseli czekaliśmy szczególnie — mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. — Można powiedzieć, że Rok Mikołaja Kopernika zawieźliśmy do stolicy Unii Europejskiej. Dyplomatycznie, ale jednoznacznie przypomnieliśmy, że swojego rewolucyjnego odkrycia nasz wielki astronom dokonał na naszych ziemiach, obserwując niebo właśnie stąd. Zawieźliśmy namacalny dowód w postaci oryginalnego wydania „De revolutionibus”. Zaprosiliśmy też do odwiedzenia naszego regionu - znajdująca się na olsztyńskim zamku odrestaurowana tablica astronomiczna to światowy unikat dziedzictwa jego pracy. To nieustająco cel pielgrzymek turystów, naukowców, pasjonatów historii i astronomii, wycieczek szkolnych.

Wielkiemu astronomowi poświęcona została wystawa oraz wykład, które 30 marca w Brukseli zorganizowali wspólnie Ambasador RP w Królestwie Belgii - Rafał Siemianowski i marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Mieszkańcy Brukseli oraz turyści mogli wysłuchać wykładu dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Mirosława Jonakowskiego „Rewolucje kopernikowskie – warmińskie życie Mikołaja Kopernika”, a także zobaczyć drugie wydanie „De revolutionibus” z 1566 roku. Zainteresowanie wzbudziły także bicie monety okolicznościowej oraz koncert kameralny muzyki renesansowej.

W maju wystawa przeniesie się do Kwatery Głównej NATO, a we wrześniu do Parlamentu Europejskiego. Jubileuszowych wydarzeń będzie w Brukseli więcej.

— Do tej wystawy przywiązujemy dużą wagę, ponieważ pamięć o Roku Koperniku jest w Brukseli bardzo żywa — podkreślał Rafał Siemianowski, ambasador RP w Królestwie Belgii. — W lutym, w samą rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, przed brukselskim planetarium złożyliśmy astronomowi hołd razem z naszymi harcerzami.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizuje w tym roku ponad 100 inicjatyw związanych z jubileuszem. To wydarzenia kulturalne, naukowe, sportowe, a także inwestycyjne.

— Chcemy, by ślady jubileuszu pozostały z nami na pokolenia — zwraca uwagę marszałek Brzezin. — Pracujemy nad stworzeniem unikatowego w skali globalnej Europejskiego Centrum Copernicus, które powstanie przy Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. To będzie miejsce łączące centrum nauki, muzeum, park tematyczny oraz rodzinny ośrodek rozrywki. Zabezpieczyliśmy środki na gruntowną modernizację Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Pragnę podkreślić, że te wielkie inwestycje będą realizowane przy znaczącym udziale funduszy europejskich. Ten rok jest znakomitą sposobnością do silniejszej integracji regionów kopernikańskich, a także wszystkich regionów wspólnoty europejskiej i do ponadnarodowej promocji dziedzictwa rodem z Warmii, którego częścią wszyscy jesteśmy. Wszak łączy nas Kopernik.