Straż Uniwersytecka UWM wyposażona w rowery elektryczne

Sprawniej oraz w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju będą mogli patrolować Kortowo funkcjonariusze Straży Uniwersyteckiej. To wszystko dzięki rowerom elektrycznym.

Wraz z coraz śmielszymi promieniami słońca, Straż Uniwersytecka otrzymała dwa rowery elektryczne do patrolowania miasteczka akademickiego. Jej funkcjonariusze na co dzień dbają o porządek i bezpieczeństwo w Kortowie, a od teraz będą mogli to robić jeszcze efektywniej i w zgodzie z zasadami ekologii.

— Takimi rowerami można sprawnie i szybko poruszać się po terenie miasteczka akademickiego, który jest przecież ogromny, a także dość mocno pagórkowaty. Dzięki elektrycznemu wspomaganiu bez problemu będziemy mogli wjechać nawet na Górkę Kortowską. Rowery są przystosowane również do jazdy np. po lasach, więc stwarzają dużo możliwości. Zdecydowanie ułatwią nam patrole — powiedział Kamil Witowicz, szef Straży Uniwersyteckiej UWM.

Zakup ekologicznego środka transportu, jakim są rowery elektryczne, wpisuje się w idee zrównoważonego rozwoju, które Uniwersytet Warmińsko-Mazurski realizuje na co dzień.

— Korzyści wynikających z posiadania rowerów elektrycznych jest o wiele więcej — dodaje Kamil Witowicz, wskazując zarówno zalety tego rozwiązania dla środowiska, jak i samych strażników, którzy poprawią dzięki rowerom swoją kondycję fizyczną.

Przy okazji warto przypomnieć, że w przypadkach, w których ktoś, kto znajduje się w Kortowie, uległ wypadkowi lub stracił przytomność, można zadzwonić do Straży Uniwersyteckiej UWM – najlepiej pod czynny całą dobę numer: 532 111 038 lub 89 523 49 09.