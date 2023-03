8-klasisto! Co dalej? Targi Szkół Ponadpodstawowych w Olsztynie

— Wyszliśmy z inicjatywą stworzenia targów, bo chcemy dać uczniom możliwość podjęcia decyzji oraz oswojenia się ze świadomością przejścia na wyższy etap edukacji — mówi Anna Staryk, dyrektor SP nr 30 w Olsztynie, która dodaje, że "dobrze jest zgromadzić bogatą ofertę dla uczniów w jednym miejscu". Pani dyrektor na pytanie, czy z roku na rok widzi zwiększone zainteresowanie targami, odpowiada twierdząco.

— W 2019 roku była pierwsza edycja, a rok później mieliśmy przerwę z powodu pandemii. W 2021 roku targi odbyły się online, natomiast w latach 2022-2023 wróciliśmy do tradycyjnej formuły. W tym roku bardzo pomogła nam współpraca z Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna i pomoc w rozpropagowaniu tej inicjatywy — podkreśla Anna Staryk, którą zapytaliśmy też o to, czy uczniom ciężko jest dostać się do upragnionej szkoły, zwłaszcza w świetle podwójnych roczników?

— Na pewno podwójny rocznik powoduje, że należy bardzo mocno zastanowić się na wyborem potencjalnej szkoły. Trzeba podjąć decyzje na miarę swoich możliwości. Wiadomo, że niebagatelną rolę odgrywają wyniki egzaminów i wyniki na świadectwie. Nie ma co ukrywać, że obiektywne oszacowanie swoich możliwości nie jest łatwe. Ale w tym mają pomóc właśnie targi — konkluduje pani dyrektor Anna Staryk.

Z kolei Ewa Kaliszuk, wiceprezydent Olsztyna, przypomina, że przed pandemią targi organizował Wydział Edukacji we współpracy z dyrektorami szkół. — Targi wtedy odbywały się w godzinach pracy szkół, w godzinach lekcji. Wtedy uczniowie przychodzili wraz z nauczycielami i wychowawcami. Dzisiaj natomiast jest to swojego rodzaju ewenement, gdyż mamy już godzinę popołudniową. Świadczy to o tym, że młodzież jest tutaj z własnej, nieprzymuszonej woli. Bardzo nas to cieszy — mówi Ewa Kaliszuk.

Katarzyna Korol, polonistka w XIII LO im. Świętej Rodziny w Olsztynie, nie ma wątpliwości, że targi są potrzebne. — Ich organizacja jest na najwyższym poziomie, a frekwencja w porównaniu do zeszłego roku jest znacznie wyższa — mówi nauczycielka, która podkreśla wagę bezpośredniego kontaktu z uczniami. — Możemy odpowiedzieć na wszystkie nurtujące kandydatów pytania. Ten bezpośredni kontakt z 8-klasistami, którzy dokonują bardzo ważnego życiowego wyboru, jest najważniejszy w takiej sytuacji — podsumowuje Katarzyna Korol.

Pod wrażeniem frekwencji była też Marta Szabla, nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie. — Jak widać targi trwają dopiero 40 minut, a już przewinęło się mnóstwo młodzieży z rodzicami — mówi Marta Szabla. — Są liczne zapytania. Uważam, że idea targów jest fantastycznym pomysłem. Zebranie wielu szkół w jednym miejscu, daje bardzo fajny ogląd zarówno rodzicom, jak i młodzieży.

O ocenę targów nie wypadało oczywiście nie zapytać uczniów.

— Są dosyć ciekawe, dużo można się dowiedzieć — mówi Oliwier, wedle którego targi są okazją do tego, by dowiedzieć czegoś o swoich zainteresowaniach.

Na pytanie o wybór szkoły średniej, Oliwier odpowiada: "To ta przed którą stoimy. Wybrałem "Samochodówkę".

AW