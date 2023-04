Skandal! Olsztyn traci prestiż. Stolica województwa warmińsko-mazurskiego zostanie przeniesiona do Elbląga!

Olsztyn z populacją 171 853 mieszkańców i powierzchnią 88,33 km kw powierzchni jest zarówno najliczniejszym jak i największym miastem woj. warmińsko-mazurskiego. Podstawowa wiedza o geografii wystarczy, żeby wymienić drugie największe miasto regionu: Elbląg, który liczy 119,097 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 79,82 km kw.

Do tej pory to właśnie Olsztyn był stolicą woj. warmińsko-mazurskiego. Wszystko zmieniła opinia sejmowej komisji województw i miast wojewódzkich. Zgodnie z opinią z 1 kwietnia 2023 roku.

"Olsztyn od wielu lat traci na swoim prestiżu poprzez kompletny brak inwestycji w infrastrukturę, transport czy obiekty sportowe. W związku z powyższym wysoka komisja podjęła decyzję o cofnięciu rekomendacji miasta wojewódzkiego dla Olsztyna i przyznaje takowe prawa Elblągowi. Swoją decyzję motywujemy bliskością przekopu Mierzei Wiślanej, który pozwoli na handel wymienny z Madagaskarem."

Z ustaleń dziennikarza śledczego "Gazety Olsztyńskiej" wynika, że komisja rozważała również kandydaturę Ełku, jednak trzecie co do wielkości miasto regionu nie posiada infrastruktury tramwajowej przez co nie może stać się stolicą województwa.

— Nie potrafię zrozumieć takiej decyzji — mówi Piotr Grzymkowicz, burmistrz Olsztyna — Jestem oburzony i będę się od niej odwoływać. Olsztyn od zawsze był stolicą województwa i tak zostanie — dodaje burmistrz.

— Nie mam zamiaru przeprowadzać się do Elbląga — dodaje szef województwa Artur Chojnowski.

Wydaje się, że to początek długiej batalii sądowej, która może nawet zakończyć się w trybunale europejskim w Bratysławie. O dalszych postępach sprawy poinformujemy państwa 1 kwietnia 2024 roku.

Kamil Cent