Niedaleko szkoły w Ełku policjanci zatrzymali 16-latka z narkotykami

Mł. asp. Agata Kulikowska de Nałęcz poinformowała, że policjanci pełniący służbę patrolowo-interwencyjną niedaleko jednej z ełckich szkół zauważyli młodego chłopaka, który palił papierosa. Było to w środę w przed południem w czasie trwania lekcji.

Nastolatek ewidentnie próbował uniknąć spotkania z policjantami i na widok radiowozu zaczął uciekać. Po jego zatrzymaniu okazało się, że próbował uniknąć kontroli, ponieważ miał przy sobie narkotyki. W plecaku miał torebkę foliową z suszem roślinnym.

W trakcie kontroli osobistej policjanci znaleźli u 16-latka w bieliźnie kolejną torebkę z innym, białym narkotykiem. Wstępne ustalenia wskazują, że zabezpieczone narkotyki to marihuana i mefedron. Nastolatek miał też przy sobie małą wagę elektroniczną.

Trwają dalsze czynności w tej sprawie. Policjanci sprawdzają, skąd nieletni miał narkotyki, choć on sam twierdził, że przypadkowo znalazł.

"To kolejna młoda osoba zatrzymana przez policjantów z Ełku w ostatnim czasie z narkotykami. Działania wymierzone w przestępczość narkotykową są jednym z priorytetów policyjnej pracy, dlatego policjanci działają na wiele sposobów żeby chronić dzieci i młodzież przed przestępczością narkotykową - zarówno poprzez zatrzymania osób, jak też działania profilaktyczne" - podała policjantka.

Wskazała, że ten przykład pokazuje, że młodzież często lekceważy zagrożenia, jakie wiążą się z zażywaniem środków odurzających.

"Apelujemy do rodziców, by zwracali uwagę na to, czy ich dzieci nie zdradzają symptomów świadczących o tym, że eksperymentują one z narkotykami" - dodała.(PAP)