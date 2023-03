Polska krajem wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego - prof. Andrzej Januszewicz

— Szczególnie daleko nam wciąż do Hiszpanii, Portugalii, Francji czy Włoch. Co to oznacza dla statystycznego Polaka? W praktyce status kraju wysokiego ryzyka mówi, że każdy z nas reprezentuje znacznie wyższe ryzyko zachorowania na jakąś chorobę układu sercowo-naczyniowego niż statystyczny Hiszpan lub Francuz. Badania, które umiejscowiły Polskę jako kraj wysokiego ryzyka, opierały się przede wszystkim na częstości zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego — czyli na tym najpoważniejszym wykładniku.

I Warmińsko-Mazurska Konferencja Nadciśnienia Tętniczego