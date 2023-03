Rekordowa liczba demonstrantów w Paryżu; wciąż trwają ostre starcia z policją

W czwartkowych protestach w Paryżu, gdzie wciąż dochodzi do starć protestujących przeciwko reformie emerytalnej z policją, wzięło udział 119 tys. osób, najwięcej od początku tzw. mobilizacji w styczniu.

Wieczorem na placu Opery w Paryżu, gdzie zakończył się protest przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat, doszło do ostrych starć demonstrantów z policją. Manifestanci podpalili kiosk, funkcjonariusze służb bezpieczeństwa użyli gazu łzawiącego. Po rozproszeniu przez policję protestujących na placu Opery zaczęli oni szukać nowego miejsca do zgromadzenia – podaje portal „Le Figaro”. Po godz. 20. policja podała, że aresztowano 58 osób w Paryżu.

Według danych policji w Paryżu w czwartek protestowało 119 tys. osób, co jest największą liczbą od początku demonstracji w styczniu. W całej Francji według ministerstwa spraw wewnętrznych na ulice wyszło 1,08 mln ludzi, a według związków zawodowych 3,5 mln. W wielu miastach pobito rekord frekwencyjny.

„Bardzo silna mobilizacja w dzisiejszych demonstracjach, zwłaszcza w miastach średniej wielkości, to mocny sygnał, który potwierdza masowy sprzeciw Francuzów wobec reformy emerytalnej” - napisała na Twitterze Marine Le Pen, liderka skrajnie prawicowego Zgromadzenia Narodowego.

Również w innych miastach jest niespokojnie. W Lille policjant został uderzony w głowę kostką brukową podczas zamieszek. W wyniku starć protestujących z policją w Lyonie 9 osób zostało rannych po stronie demonstrantów, a 58 lekko rannych po stronie policji, która aresztowała 11 osób. Z kolei w Bordeaux ostrzelano petardami ratusz.

Minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin poinformował, że w czwartek we Francji rannych zostało 123 policjantów i żandarmów. W sumie aresztowano 80 osób.

Kolejny dzień protestów i demonstracji ma mieć miejsce we wtorek 28 marca. Związki zawodowe wzywają też do lokalnych wieców w najbliższy weekend.

Źródło: PAP