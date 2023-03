Ludzkie oblicza wojny - seminarium naukowe

Prof. Marek Melnyk w pracy pt. „Polacy i Ukraińcy. Komunikacja-Dialog-Pojednanie” (Kraków 2020) opisał wieloletni proces budowania przez Kościół katolicki pojednania polsko-ukraińskiego. Wydaje się, że trud pojednania obu narodów, który od lat bada prof. Melnyk, przynosi obecnie owoce w postaci przyjęcia przez Polskę uchodźców i pomocy walczącej z Rosją Ukrainie. Widzimy Ukraińców, którzy znaleźli w Polsce bezpieczną przestrzeń bez bomb i strachu. Jednocześnie widzimy też samych siebie, bo jest to nasz własny egzamin z człowieczeństwa. Ta wojna pokazuje nasze ludzkie oblicze.

Właśnie to doświadczanie stało się inspiracją do zorganizowania seminarium naukowego „Ludzkie oblicza wojny”, które odbędzie się 27 marca w sali Rady Wydziału Humanistycznego UWM

Uczestnicy seminarium będą starali się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Jak zmieniał się kształt relacji medialnych i międzyludzkich od wybuchu wojny? Jak propaganda oficjalna i nieoficjalna wpływa na emocje, media społecznościowe i dyskurs publiczny? Co zrobimy po wojnie, żeby budować nową rzeczywistość między zwykłymi ludźmi, czy będziemy potrafili się porozumiewać?

Program (sala Rady Wydziału Humanistycznego)

10.00 Otwarcie seminarium

10.30

Sesja pierwsza - „Aksjologia wojny”

prof. dr hab. Marek Melnyk

O co walczą Rosjanie w Ukrainie?

prof. dr hab. Marek Sokołowski

Fronty cyfrowej wojny. Propagandowy aspekt wojny Federacji Rosyjskiej z Ukrainą

Ambasador Polski w Kazachstanie

dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM

Echa wojny rosyjsko-ukraińskiej w Azji Środkowo-Wschodniej

dr Majka Łojko

Polityka socjalna w Polsce wobec uchodźców z Ukrainy

dr Andrzej Wołodźko

Diakońska posługa w czasie wojny. Wartości religijne

Po wygłoszeniu przez panelistów referatów odbędzie się dyskusja.

15.00- 18.00

Sesja Druga - „Mowa nienawiści”

prof. Marek Melnyk (UWM)

Julia Wojewska (niezależna opozycjonistka z Rosji, mieszkająca w Polsce)

Marina Kudinova (uchodźczyni z Ukrainy, działaczka społeczna)

Mgr Sylwia Garbar prezes Forum Dialogu Publicznego

Igor Hrywna (Gazeta Olsztyńska)

Moderator: Zuzanna Dąbrowska