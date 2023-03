Olsztyńska podstawówka pośród projektantów edukacji

Dzieci z klas 1-3 olsztyńskiej podstawówki pod czujnym okiem nauczyciela fizyki przygotowują mobilny model Układu Słonecznego. Efekt ich pracy będzie można obejrzeć w kilku olsztyńskich szkołach.

- Otrzymany przez szkołę sprzęt w ramach Laboratoriów Przyszłości oraz to, że rok 2023 został przez Senat RP ustanowiony rokiem Mikołaja Kopernika, skłonił nas do wykorzystania otrzymanych ośmiu robotów Photon do stworzenia mobilnego modelu Układu Słonecznego - mówi nauczyciel fizyki z SP6, Ryszard Pieluchowski. -Projekt polega na wykonaniu mobilnego modelu Układu Słonecznego z robotami Photon i SkryBot, odwzorowanego w skali zapewniającej rozlokowanie wszystkich planet na niewielkiej przestrzeni, np. sali gimnastycznej. Model Układu Słonecznego ułatwi dziecku przyswojenie nazw, wyglądu i kolejności planet krążących wokół Słońca.

Co ważne - dzięki projektowi "Mobilny model Układu Słonecznego z robotami Photon i SkriBot" odbiorcy będą mogli poznać nie tylko skalę wielkości planet względem siebie. To także przedstawienie odległości między poszczególnymi obiektami.

Podzieleni na osiem grup uczestnicy projektu wyszukują i opracowują informacje na temat poszczególnych planet. Poza tym napiszą programy, które pozwolą Photonom na odbywanie podróży po określonych orbitach w zależności od planety oraz stworzą modele planet w odpowiadającej skali. Robot SkriBot będzie centrum Układu Słonecznego - czyli Słońcem a roboty Photon 8 planetami.

Jurorzy już zdecydowali o nagrodzeniu olsztyńskiego projektu grantem w wysokości dwóch tys. złotych. Wkrótce okaże się, czy zadanie zyska aprobatę, by zdobyć kolejne trzy tys. złotych, czyli Złoty Grant.

Projekt zostanie zrealizowany do 17 kwietnia, natomiast ogłoszenie wyników II etapu konkursu odbędzie się miesiąc później.

Łącznie do 13. edycji konkursu "Projektanci edukacji" zostały nadesłane 502 pomysły na projekty edukacyjne.