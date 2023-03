Cztery słowackie Migi są już w Ukrainie

Nad’ podziękował wszystkim zaangażowanym w proces przekazywania myśliwców. Zapowiedział, że w kolejnych tygodniach pozostałe samoloty zostaną przekazane Ukrainie. Podkreślił, że z przyczyn operacyjnych nie udzieli dalszych wyjaśnień.

„Słowacja stoi po właściwej stronie i tym gestem jako państwo zapisaliśmy się wielkimi literami we współczesnej historii świata“ - oznajmił. Dodał, że rząd nadal będzie pomagać ratować ludzkie życie, zagrożone z jakiegokolwiek powodu. „Robimy to, co trzeba, bo to Rosja napadła na Ukrainę, jest na jej terytorium i to Rosja natychmiast może zakończyć wojnę, wycofując wojska“ – napisał Nad‘.

Według słowackich mediów samoloty wystartowały z wojskowego lotniska Sliacz w pobliżu Bratysławy krótko po godz. 12. Pilotom towarzyszyli mechanicy, którzy dokonywali niezbędnych napraw przed startem.

Za przekazane myśliwce słowackie siły zbrojne dostały od Stanów Zjednoczonych atrakcyjną ofertę zakupu 12 śmigłowców Viper. Częścią transakcji mają być nowoczesne rakiety oraz szkolenie pilotów i mechaników.

Piotr Górecki (PAP)