Prosto z ulicy: Po co mi Aquasfera, skoro mogę pływać w kałuży za Stadionem Miejskim w Olsztynie?

Obecnie dojazd do Aquasfery w Olsztynie powinien zostać wpisany na listę sportów ekstremalnych. Użytkowcy mają wybór pomiędzy kompletnie rozkopaną ul. Piłsudskiego, lub wcale nie rozkopaną, ale nie mniej dziurawą drogą za Stadionem Stomilu.

Do naszej redakcji zadzwonił czytelnik, który od wielu lat korzysta z usług olsztyńskiej Aquasfery.

— Basen jest świetnie wyposażony i za niewielkie pieniądze mogę dobrze odpocząć i trochę się poruszać — mówi nasz rozmówca — Od kilkunastu miesięcy jednak dojazd do tego miejsca to kompletna porażka! Od al. Piłsudskiego nawet nie próbuję dojechać i korzystam z drogi za stadionem Stomilu. Przez zwiększony ruch ulica jednak wygląda jak szwajcarski ser a jadąc nią czuje się jakbym brał udział w rajdzie Dakkar. To prawdziwy koszmar! — dodaje oburzony czytelnik.

Nasz fotoreporter Zbigniew Woźniak pojechał na miejsce wskazane przez naszego czytelnika. Droga faktycznie jest w bardzo złym stanie, a remont al. Piłsudskiego jeszcze trochę potrwa. Być może to dobra okazja na załatanie części dziur?

Wysłaliśmy te pytanie do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu. Poinformujemy was, jeśli otrzymamy odpowiedź.

kg