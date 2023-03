Jakie są szanse na nowy Stadion Miejski w Olsztynie?

Całą historię o remoncie stadionu należałoby zacząć od obchodów Dożynek Centralnych w 1978 roku i budowy stadionu na podmokłym terenie. Przyjazd ówczesnego I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka wymusił przyspieszenie prac i "kompromisy budowlane", których efekty widzimy dzisiaj.

Aktualnie na Stadionie Miejskim tylko część trybun jest dostępna dla widzów a stan murów pozostawia wiele do życzenia. Budowana w tym samym czasie HWS "Urania" doczekała się długo wyczekiwanego remontu, dlatego olsztyńskie środowiska piłkarskie coraz częściej przypominają prezydentowi miasta o konieczności podjęcia działań mających na celu modernizację obiektu.

Było blisko

Sprawa remontu stadionu Stomilu stała się głośna we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to gmina Olsztyn otrzymała wyniki konkursu w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych. Władze miasta zgłosiły do konkursu trzy projekty: remont boiska przy SP 18, zakup autobusów elektrycznych oraz inwestycję związaną z budową rondeli przed Wysoką Bramą. Łatwo zauważyć, że wśród nich zabrakło modernizacji stadionu przy al. Piłsudskiego. Zdaniem kibiców Stomilu uczytelnienie rondeli powinno zostać zastąpione właśnie remontem stadionu. Problem w tym, że było to wtedy niemożliwe. Dlaczego? Otóż budowa rondeli ma już dokładnie opisany projekt wraz z wizualizacją. Ponadto doskonale zazębia się z inwestycją tramwajową, gdyż do jej wykonania niezbędne jest przebudowanie kanalizacji.

Gdyby miasto najpierw zbudowało tam linię tramwajową, a dopiero później budowało rondelę, wtedy konieczne byłoby rozbieranie torowiska. Poza tym projekt remontu Stadionu Miejskiego jest już przestarzały i trzeba go napisać na nowo. Wszystkie formalności wraz z wpisaniem zaleceń sanepidu i Państwowej Straży Pożarnej zajmą około 12 miesięcy. To zdecydowanie za długo, bo przetarg na inwestycje, które będą finansowane z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, musi się odbyć maksymalnie sześć miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu.

Wtedy prezydent Olsztyna przypomniał również, że miasto i tak inwestuje już duże pieniądze w utrzymanie stadionu. Piotr Grzymowicz przytoczył m.in. montaż oświetlenia, wymianę murawy, prace związane z odświeżeniem elewacji, dołożeniem dodatkowych krzesełek czy wymianą bramy. Dodatkowo Stomil Olsztyn płaci samorządowi symboliczne kwoty za użytkowanie stadionu, mimo tego, w 2021 roku jego utrzymanie przyniosło ponad 615 tys. zł strat.

Kolejne pytanie

Sprawa modernizacji stadionu ponownie wraca za sprawą interpelacji radnego Pawła Klonowskiego (KO), który poprosił prezydenta o udzielenie szczegółowych informacji wraz z ich dostępnymi planami i wizualizacjami koncepcyjnymi w zakresie aktualnego stanu prac nad modernizacją tzw. Stadionu Stomilu.

— Z nadchodzącym wielkimi krokami zakończeniem prac modernizacyjnych Hali Urania swój nowy sportowy dom zyskają olsztyńscy siatkarze i piłkarze ręczni czy koszykarze, a przestrzeń hali wykorzystywana będzie mogła być również na potrzeby między innymi tenisa ziemnego, tenisa stołowego, badmintona, futsalu, boksu, podnoszenia ciężarów, judo czy sportów siłowych. Na drugim biegunie pozostaje niestety infrastruktura piłkarska (…) proszę również o wskazanie planów na przyszłość względem obiektu, zakładanego okresu możliwej przebudowy, kosztu inwestycji i rozważanych źródeł jej finansowania — pisze radny do prezydenta Olsztyna.

Prezydent odpowiedział radnemu. Z informacji zawartych w oficjalnym piśmie podpisanym przez prezydenta Piotra Grzymowicza wynika, że gmina Olsztyn w latach 2016-17 opracowała szczegółową dokumentację przebudowy stadionu Stomilu. Koszt przygotowania dokumentów wyniósł 2 210 564,69 zł.

Piotr Grzymowicz również przypomina, że w ciągu ostatnich lat gmina zaopatrzyła stadion w oświetlenie o łącznej mocy 2200 luksów pozwalające przeprowadzić transmisję telewizyjną w najwyższym standardzie HD. Koszt tej

inwestycji to 4 404 836,23 zł. Ratusz również zafundował Stomilowi nowoczesną nawierzchnię boiska za kwotę 6 384 000 zł, która spełnia wszystkie nowoczesne wymagania. Dodatkowo prezydent przypomina również pomniejsze inwestycje taki jak montaż profesjonalnego systemu kontroli wejść kibiców na stadion (172 719,06 zł) i zwiększenie pojemności stadionu poprzez montaż dodatkowych krzesełek (414 432,15 zł).

Niestety, stadion dalej jest nierentowny, — Wydatki poniesione w 2022 roku na utrzymanie Stadionu Miejskiego wyniosły 1 268 645,63 zł, natomiast dochód uzyskany z działalności obiektu wyniósł 340 793,92 zł — pisze prezydent Olsztyna.

Światełko w tunelu

Gorsze wyniki sportowe Stomilu Olsztyn nie zniechęciły władz miasta do podejmowania działań zmierzających w kierunku remontu stadionu.

— Gmina na bieżąco monitoruje możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację niniejszej inwestycji i w przypadku zaistnienia takich okoliczności dołożę starań aby je pozyskać. Na dzień dzisiejszy, z powodu braku środków finansowych w budżecie Gminy nie zaplanowano realizacji dalszych prac związanych z przebudową stadionu. Nadmienię, iż w przypadku pozyskania środków na ten cel, niezbędna będzie aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Koszt przebudowy stadionu oszacowany w 2017 roku wynosił 150 min zł — zauważa prezydent Piotr Grzymowicz.

Biorąc pod uwagę inflację i sytuację na rynku materiałów budowlanych koszt tej inwestycji dzisiaj były zdecydowanie większy. Czas pokaże, czy i kiedy Stadion Miejski doczeka się modernizacji.

Karol Grosz